Slušaj vest

Sajam građevinarstva je i ove godine potvrdio da se trendovi u gradnji drastično menjaju u korist brzine, ekonomičnosti i fleksibilnosti. Veliku pažnju posetilaca i privrednika privukli su modularni objekti.

Njihova ponuda kontejnera i modularnih zgrada dokazuje da danas možete dobiti potpuno funkcionalnu kuću, kancelariju ili kafić za znatno manje novca, bez dugih građevinskih radova i složene papirologije.

Kancelarija ili vikendica bez dozvole

Zašto se sve više ljudi odlučuje za stambene i poslovne kontejnere? Pre svega, tu su ekonomičnost i brzina. Za postavku stambenog kontejnera, poput moderne vikendice sa garažom, izdvojićete i do 50 odsto manje novca nego za tradicionalnu gradnju zidanog objekta. Što je najvažnije, za ovakve objekte nije potrebna nikakva građevinska dozvola.

Kompanije nude širok spektar primene, pa njihovi moduli mogu biti:

Stambeni i vikendice: Idealni za odmor, uz odličnu izolaciju i otpornost na vremenske uticaje za višegodišnje korišćenje.

Kancelarijski prostori: Prilagođeni potrebama klijenata, omogućavaju brzu i kvalitetnu izradu radnog prostora. Mogu se koristiti pojedinačno ili spajati u veće sisteme.

Montažni kafići i barovi: Spajanjem više modula dobija se željena kvadratura. Odlikuju se velikim staklenim portalima za puno prirodne svetlosti i stopsol staklima koja pružaju moderan i inovativan dizajn.

Sanitarni, građevinski objekti i portirnice: Višenamenski proizvodi koji se lako prenose sa mesta na mesto. Sistem "Ključ u ruke"

Zaboravite na majstore koji kasne i probijanje rokova. Ovi kontejneri se isporučuju u kompletno funkcionalnom stanju sa već potpuno razvedenim elektro instalacijama i ugrađenom sanitarnom opremom. Jedina obaveza kupca pre isporuke jeste pripremanje tvrde podloge na koju će se objekat postaviti. Objekti se brzo postavljaju, i isto tako jednostavno transportuju i montiraju na drugoj lokaciji ukoliko se za tim ukaže potreba.

"Vi skicirate, mi proizvodimo"

Kupci mogu da biraju:

Dimenzije i raspored prostorija po želji.

Dodatnu opremu koja uključuje: klasične i inverterske klime, panelne radijatore, roletne, komarnike, rešetke, nadstrešnice, pa čak i pulteve.

Mogućnost naknadne nadogradnje sistema u svakom trenutku.