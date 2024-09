LJUDI POTPUNO POLUDELI ZA KUPOVINOM OVIH KUĆA: Sve dobijate uređeno, lako se sklapa i rasklapa, a cena prava bagatela!

Vreme je da uskočite u mali kućni voz. To je odličan način za avanturiste da svom domu imaju kancelariju, igraonicu, zanatski studio ili sobu za goste bez teških renoviranja.

Možete pronaći mnogo ludih stvari za prodaju na internetu, kao što je cela dvorišna pergola ili čak kamin na Amazonu. Naravno, saznanje da možete dodati čitavu malu kuću – da, malu kuću – u svoja Amazon kolica je, međutim, više nego zapanjujuće, ali je zaista istina.

Ne samo da nije potrebna hipoteka za ovo mobilno prebivalište sa dve spavaće sobe, već dolazi i sa ugrađenim toaletom i električnim ožičenjem koje su već instalirane. Mogućnosti su beskrajne.

Ako biste radije da vam neko drugi da dizajn za rad nego da pokušate da ga kreirate od nule, imate sreće. Upravo smo pronašli jedan od najslađih montažnih malih kuća na Amazonu.

Ova mala kuća dimenzija 19 k 20 k 8,3 stopa – napravljena od čeličnog okvira i zidne ploče od pene otporne na vatru – potpuno je vodootporna, toplotno izolovana i neverovatno laka za sklapanje. Sve što treba da uradite da biste ga sastavili je da preklopite svako krilo kuće, a zatim svaki zid. Jedan TikToker koji je kupio dom zatražio je pomoć nekoliko prijatelja da ga postave, a zatim je objavio drugi viralni video, prikazujući kuću kada je u potpunosti organizovana i nameštena. U dnevnu sobu su čak mogli da postave TV od 80 inča.

Dizajniran da bude otporan na zemljotrese i vetar, takođe dolazi u potpunosti opremljen električnim ožičenjem; sve što treba da uradite je da kupite i instalirate kola. Kupatilo sadrži toalet, umivaonik i tuš, a kroz celu kuću ima devet prozora.

Iako je mali kućni stil života postao sve popularniji u poslednjoj deceniji – posebno u poslednjih nekoliko godina od pandemije – ne mora svako ko ga kupi da živi u njemu puno radno vreme. Amazon navodi potencijalnu upotrebu kao komercijalne kuće, kampove, pa čak i gostinjsku kuću u dvorištu, ali mnogi ljudi ih takođe kupuju i koriste kao Airbnb, umetnički studio ili šupu.

Za šta ćete koristiti svoj Zolindo 19-foot k 20-foot prenosivi montažni mali dom? Upravo sada, možete ga kupiti na Amazonu za 12.200 dolara, primiti ga u roku od 48 sati i transformisati ga u šupu, studio za izradu ili kuću za goste iz snova. Treba vam više malene kućne inspiracije?

Ako idete ka penziji – ili već uživate u penzionerskom životu – možda razmišljate o smanjenju veličine svog doma. Ali pored emocionalne komponente smanjenja vaših stvari i životnog prostora, tržište nekretnina i povišene cene kuća mogu biti zastrašujuće.

Istina je da kamatne stope ostaju visoke za hipoteke u isto vreme kada je inventar pristupačnih domova širom zemlje nizak, a ipak u delovima zemlje gde biste možda želeli da se penzionišete, investitori pretvaraju male porodične kuće u iznajmljivanje.

Zbog ovog i drugih izazova tržišta nekretnina, u trendu „sve staro je ponovo novo“, pokret malih kuća – koji je postao popularan kasnih 1990-ih i gotovo – postaje jedan od načina za borbu protiv izazova na tržištu nekretnina.

Ako vas zanimaju male kuće, niste sami. Nedavno istraživanje pokazalo je da 73 odsto Amerikanaca kaže da bi razmišljalo o životu u maloj kući. I to nije trend koji je samo za milenijume: skoro 40 odsto malih vlasnika kuća imaju 50 i više godina, piše na blogu The Tini Life koji živi jednostavno.

Čak i ako niste spremni da se posvetite manjem otisku, pravi mali dom bi i dalje mogao biti pametna investicija za vašu budućnost ili vaš budžet za penziju. Evo šta treba da znate o malim domovima i trajnijoj stambenoj jedinici – i kako da je finansirate.

Šta je pokret male kuće?

Pokret malih kuća u mejnstrim Americi delimično je rezultat reakcije protiv porasta stambenog prostora tipa Mekmansion i potrebe za ekonomskom slobodom nakon stambene krize 2008. i recesije koja je usledila. Za neke male entuzijaste kuća, izvlačenje je ekonomično i ekološki, podržano željom da žive sa manje potrošnje.

Ne postoji univerzalna veličina koja definiše malu kuću. Neki ljudi sve od 150 do 400 kvadratnih stopa smatraju malim domom, dok drugi svoj dom od 800 ili 1.000 kvadratnih stopa nazivaju „moja mala kuća“.

Jedna stvar oko koje se obožavaoci mogu složiti je da su male kuće mnogo manje od srednje veličine nove porodične kuće prodate 2023. godine – 2.286 kvadratnih stopa, prema američkom popisu stanovništva.

Dok male kuće poprimaju različite oblike, od montažne konstrukcije do RV, pomoćne stambene jedinice – obično male druge kuće izgrađene na zemljištu sa primarnim prebivalištem – takođe su popularne. Tri najpopularnije države za smanjenje veličine u male domove uključuju Vermont, Vajoming i Aljasku, ali male kućne zajednice za odrasle starije od 50 godina rastu širom zemlje i mogu se naći u Koloradu, Floridi i Teksasu.

foto: Shutterstock

Možete uštedeti (i možda zaraditi) novac

Mala kuća bi mogla da košta od 30.000 do 70.000 dolara ili više, prema podacima iz Home Guides-a, u zavisnosti od vrste kuće, pogodnosti i kvadrature. Uzimajući u obzir visoke troškove stanovanja, mala kućna zajednica ili ADU na porodičnom imanju mogu biti pristupačniji od domova za penzionere i nezavisnih životnih zajednica, koje su nedostupne mnogim starijim odraslim osobama. I obično možete smanjiti svoje račune za komunalne usluge sa manje prostora za hlađenje i grejanje.

- Za starije osobe kupovina male kuće ili ADU-a nudi nekoliko finansijskih pogodnosti. Prvo, ove jedinice često koštaju manje od tradicionalnih domova, što dovodi do nižih početnih troškova i potencijalnih ušteda na komunalnim uslugama zbog njihove manje veličine - kaže Šon Koldvel, osnivač Forever American Mortgage.

Pored toga, ako izgradite ADU na svom primarnom imanju, to će verovatno poboljšati vrednost vašeg doma i imovine kada dođe vreme da vi ili vaši naslednici to prodate — možda čak i do 30 odsto.

Trgovanje manjim domom koji košta manje može takođe značiti više novca u vašem džepu nakon što ga prodate, ako ste godinama stekli značajan kapital. Što je više kapitala u kući, to ćete više novca nadoknaditi u trenutku prodaje. Zauzvrat, možete iskoristiti taj novac da kupite malu kuću i spremite u džep sve što vam je preostalo.

Mala kuća ili ADU takođe mogu postati zarađivači novca u penziji jer se neki penzioneri, kaže Hajbart, odlučuju da iznajmljuju svoje veće primarne domove dok se sele u manji kako bi dopunili prihode od penzije.

