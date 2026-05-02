Dva brata, lokalni poljoprivrednici, kupili su veliko imanje pod nazivom Kulla Gunnarstorp u švedskoj pokrajini Skane, severno od Helsingborga, za približno 32 miliona evra. Ta suma odgovara iznosu od 350 miliona švedskih kruna, a ovom kupovinom postali su vlasnici čak 1.300 hektara zemljišta, kao i istorijskog dvorca iz 16. veka, što je pomalo neočekivan deo ove akvizicije, prenosi Farmer.

Ova transakcija ne bi bila posebno neobična da imanje nije vekovima bilo u posedu jedne plemićke porodice. Reč je o prostranoj i vrednoj nekretnini koja je već duže vreme bila na tržištu, ali zbog svoje veličine i složenosti nije privlačila kupce.

Početna cena oko 41 milion evra

Imanje obuhvata oko 900 hektara obradivih površina, 340 hektara šume, kao i dodatnih 110 hektara zaštićenog prirodnog područja. Na parceli se nalaze i dva značajna objekta, nenastanjeni dvorac iz 16. veka sa pratećim ekonomskim zgradama i veća rezidencijalna palata iz 19. veka.

Početna cena imanja bila je 450 miliona švedskih kruna, odnosno oko 41 milion evra, ali je kasnije smanjena na 400 miliona kruna (oko 36,6 miliona evra). I pored toga, interesovanje kupaca izostalo je sve dok braća Reslou nisu pokazala interesovanje za kupovinu dela zemljišta.

Dogovorena podela nekretnine

Njihova prvobitna namera bila je usmerena isključivo na poljoprivredno zemljište, ali vlasnik u početku nije prihvatio takav predlog. Na kraju je postignut dogovor o podeli imanja, pa su braća preuzela veći deo, oranice, šumske površine i istorijski dvorac sa pratećim objektima.

Novi vlasnici bave se ratarstvom i stočarstvom, a preuzimanje imanja planirano je za 2028. godinu, nakon isteka postojećih ugovora o zakupu koje je sklopio prethodni vlasnik.

Preostali deo imanja, koji obuhvata palatu iz 19. veka i 110 hektara zaštićenog područja, sada je ponuđen na prodaju zasebno po ceni od 65 miliona švedskih kruna, odnosno oko 5,9 miliona evra.