Dok većina ljudi u prolećnim kišnim danima poseže za kišobranima, za iskusne sakupljače to je signal za akciju i odlazak u prirodu. Kiša natapa livade i pašnjake u okolini Čačka, iz kojih potom izlaze hiljade puževa, što označava početak svojevrsne trke za ovom "puzajućom zaradom".

U Čačku i njegovoj okolini otkupna mesta su već pripremljena, a trenutna otkupna cena iznosi 80 dinara po kilogramu. Iako na prvi pogled ne deluje naročito isplativo, iskusni sakupljači ističu da se nakon obilnih prolećnih padavina za svega nekoliko sati može sakupiti i više desetina kilograma. Ipak, postoji važan uslov koji utiče na cenu, puževi se moraju predati istog dana kada su sakupljeni, odnosno najkasnije narednog jutra.

U suprotnom, sakupljeni ulov gubi na težini, a u neodgovarajućim uslovima može doći i do uginuća.

Malo je poznato da puževi prikupljeni na čačanskim livadama završavaju na jelovnicima prestižnih restorana u Francuskoj, Italiji i Grčkoj, budući da je Srbija jedan od značajnih izvoznika šumskih i vinogradarskih puževa. Nakon otkupa, oni prolaze proces prerade – čiste se, sterilišu, a zatim zamrzavaju ili konzerviraju.

U evropskim zemljama smatraju se vrhunskim delikatesom, bogatim proteinima i siromašnim mastima, dok se njihove kućice često posebno pakuju i koriste za serviranje poznatih specijaliteta.

Stariji meštani pamte vreme kada je sakupljanje puževa bilo mnogo rasprostranjenije, pa su cele porodice provodile dane na livadama. Danas je taj obim manji, ali potražnja na stranom tržištu i dalje ostaje stabilna.

Važno je napomenuti da sakupljanje puževa u Srbiji nije dozvoljeno tokom cele godine, jer su ove vrste zakonom zaštićene radi očuvanja biodiverziteta. Sezona obično traje od 1. juna do 1. oktobra, dok nadležno ministarstvo svake godine određuje tačne kvote i termine.

Takođe, strogo je zabranjeno sakupljati jedinke koje nisu dostigle propisanu veličinu, a najčešće je granica prečnik kućice od tri centimetra.