Dok većina njihovih vršnjaka razmišlja o kontrolnim zadacima i ocenama, pet devojaka iz Sremske Mitrovice već pravi ozbiljne poteze u svetu biznisa.

Njihova učenička kompanija FleaFly osvojila je drugo mesto na takmičenju učeničkih kompanija, gde su predstavile prirodne preparate za negu i zaštitu pasa.

Na takmičenju su nastupile kao ozbiljan tim – sa jasno razvijenom idejom, gotovim proizvodima i planom za dalje, zbog čega su se izdvojile među konkurencijom iz cele Vojvodine.

Za razliku od klasičnih preparata, koji često sadrže agresivne hemikalije, ove srednjoškolke odlučile su da ponude drugačiji pristup – kozmetiku na bazi prirodnih sastojaka.

U njihovim proizvodima nalaze se aloja, zob i eterična ulja, a fokus je na bezbednosti i zdravlju pasa.


Foto: Kurir

– Htele smo da napravimo nešto što je bezbedno za pse, ali i korisno za vlasnike koji žele zdraviju alternativu – kažu članice tima.

Njihov rad ne završava se u učionici. Posle škole slede sastanci, testiranje proizvoda i planiranje kako da se izbore na tržištu koje već ima ozbiljnu konkurenciju.

Iako FleaFly još uvek nije registrovana firma, način na koji funkcionišu više podseća na pravi startap nego na školski projekat – imaju ideju, proizvod i ambiciju.

Poseban fokus stavile su na preparate za zaštitu pasa od buva i krpelja, ali i na negu kože i dlake – bez štetnih dodataka.

– Najteže je uklopiti školu i obaveze, ali kada radite nešto što volite, sve ima smisla – poručuju.

Iza ove priče stoje Tamara Vukmir, Milica Komnenović, Jovana Grbić, Lana Vujinović i Tijana Simić, učenice Ekonomske škole „9. maj“ u Sremskoj Mitrovici, koje su pokazale da se ozbiljne ideje mogu razvijati i iz školske klupe.

