Slušaj vest

U Pokrajinskom sudu u austrijskom Feldkirhu juče je osuđen državljanin Srbije koji je proglašen krivim za utaju poreza u iznosu od 250.000 evra. On je radio kao samozaposleni preduzetnik u oblasti čišćenja zgrada i, između ostalog, bio je zadužen i za održavanje javnih toaleta u glavnom gradu pokrajine. Međutim, njegova primanja, kako se navodi, nisu bila pravilno oporezovana.

Ovaj 43-godišnjak proglašen je krivim za utaju poreza u iznosu od četvrt miliona evra. Tokom 2023. i 2024. godine ostvario je promet od oko 550.000 evra, ali poreze, očigledno, nije u potpunosti izmirio.

Za 2023. godinu nedostaje oko 42.000 evra poreza na promet, dok za narednu godinu prijava za dodatnih 45.000 evra, kako se navodi, uopšte nije ni podneta. Kada je reč o porezu na dohodak, finansijska uprava ga tereti za utaju veću od 170.000 evra.

Pred porotničkim sudom u Feldkirhu, sada već insolventni preduzetnik izrazio je kajanje.

- Nisam to uradio namerno - tvrdio je, uz priznanje krivice.

Odbrana je zasnovana na tvrdnji da odgovornost nije isključivo njegova. Naime, kako je navedeno, nije plaćao poreskog savetnika, koji zbog toga nije dostavio potrebnu dokumentaciju poreskoj upravi.

Sudija Teo Rimele nije imao razumevanja, već ga je proglasio krivim za utaju poreza. Izrečena mu je novčana kazna od 100.000 evra ili šest meseci zatvora. Deo kazne, u iznosu od 45.000 evra, odnosno tri meseca zatvora, uslovno mu je oprošten. Pored toga, obavezan je da izmiri sve preostale poreske dugove.

Jedina olakšica je to što novčanu kaznu od 100.000 evra može da otplaćuje u ratama u narednih pet godina.