Od poklona, tačnije od novca koji dajete nekome na poklon ne profitiraju samo oni koji ga primaju već i država uzima svoj deo. U Nemačkoj porez na poklon, se obračunava tako da je stopa poreza veća ukoliko su rodbinski odnos između davaoca i primaoca dalji.

Braća i sestre spadaju u drugu poresku kategoriju i imaju neoporezivi iznos od svega 20.000 evra. To znači da se porez plaća kada vrednost poklona pređe taj iznos, i to samo na deo koji ga premašuje. Za razliku od nasleđivanja, ovaj neoporezivi iznos može da se koristi više puta odnosno svakih deset godina ponovo.

Koliki je porez na poklon za braću i sestre?

Ako poklon prelazi 20.000 evra, plaća se porez čija stopa zavisi od ukupne vrednosti:

do 75.000 evra: 15%

do 300.000 evra: 20%

do 600.000 evra: 25%

do 6 miliona evra: 30%

više od 26 miliona evra: 43%

Na primer, ako vam sestra pokloni 50.000 evra, 20.000 evra je oslobođeno poreza, dok se na preostalih 30.000 evra plaća 15%, odnosno 4.500 evra poreza.

Kako legalno izbeći porez na poklon?