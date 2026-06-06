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Sitno se odbrojava do početka berbe malina, a voćari u Arilju već sad u malinjacima imaju pune ruke posla. Kako kažu očekuje se rod sličan, ili nešto bolji od prošlogodišnjeg.

- Imamo negde dobrih malinjaka gde je bilo prošle godine navodnjavanja, a gde je bilo bez vode, to je stanje katastrofa. Tako da neće biti ni ove godine nekog velikog roda, a nadamo se da će biti dobar kvalitet toga što će se naći. Očekujemo krupniju malinu ove godine, i nadamo se da neće biti vremenskih nepogoda poput grada - rekao je malinar i predsednik Udruženja Vilamet, Mileta Pilčević za RINU.

Svake godine najaktuelnije pitanje jeste cena maline, a kako kaže Pilčević, proizvođači su još uvek u neizvesnosti.

- Drže se proizvođači u neizvesnosti, a nema razloga. Jer svi znamo da je prošlogodišnji rod prodat, apsolutno, iz svih hladnjača na nivou Srbije. I to što je uvezeno maline, što je reeksportovano, i to je prodato. Znači, a u svetu i tu nemamo nekih viškova po nekim dojavama. Smatram da nema razloga da ne bude prošlogodišnja cena. Otkupna cena po 600, 620 dinara, naravno sa tendencijom rasta - dodaje Pilčević.

1/7 Vidi galeriju U Arilju sve spremno za berbu maline Foto: RINA

Problem predstavlja uvoz maline, pa su voćari održali brojne sastanke sa resornim ministarstvom i tražili da se uvezena roba bar na neki način deklariše.

- Tražili smo da se ne meša naša srpska malina i da se ne uništava naš srpski brend. Videli ste da smo imali u zadnjim ovim mesecima u nekim malinama nađen i hepatitis B, to se ne nalazi u srpskoj malini. Naša malina je najbolja na svetu, ručno brana, po svim standardima, jer se to kod nas radi veoma ozbiljno i ljudi to shvataju ozbiljno jer od toga žive. Prošle godine je kod nas malina zbog suše podbacila i hladnjačari, kupci, izvoznici bili su spremni na sve, samo da dobave malinu. I onda su vozili sve i svašta iz svih zemalja, od Kine do ne znam dokle, do Kirgistana - kaže ovaj malinar.

U punom jeku je i ponuda za beračima, koji će po svemu sudeći ove sezone imati nešti više dnevnice u odnosu na prethodne godine. Kako kaže, ponuda radnika je raznovrsna. Od naše domaće radne snage, a tu su i agencije koje dovode radnu snagu iz pojedinih zemalja, poput Indije, Pakistana, Bangladeša.

- Naši berači su malo podigli cene. Priča se o nekim dnevnicama od šest hiljada, to je malo nerealno. Ovi uvozni berači su znatno povoljniji, tako da se bojim da oni ne preuzmu i ulogu berača u narednim godinama. A ove godine to ćemo isprobati. Ima nas već koji smo angažovali preko agencije ljude za berbu, pa ćemo videti kako će biti. Prošle godine je bio problem oko neke administracije, a sad to nije više tako - poručuje Pilčević.