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Srbija i njen glavni grad nalaze se u jeku najvećeg urbanističkog, infrastrukturnog i ekonomskog razvoja u svojoj modernoj istoriji, primarno vođenog pripremama za Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Radovi na kompleksu u Surčinu zvanično su počeli u avgustu 2023. godine, a na gradilištu je svakodnevno angažovano oko 4.000 radnika. Dok se izložbeni prostori i prateća infrastruktura ubrzano privode kraju, u središtu pažnje javnosti i budućih kupaca nalazi se stambeni kompleks od 1.500 stanova i pitanje njegove namene nakon završetka manifestacije.

Foto: EXPO 2027

Izgradnja, opremanje i funkcija Ekspo sela tokom izložbe

Izgradnja samih zgrada ulazi u završnu fazu, a kompleks obuhvata tačno 1.500 stambenih jedinica. Unutrašnje opremanje stanova je predviđeno za sve objekte pojedinačno kako bi svaki stan bio u potpunosti spreman za prijem gostiju.

Tokom trajanja manifestacije, ovaj kompleks će funkcionisati po modelu Olimpijskog sela, pružajući smeštaj i logističku podršku međunarodnim učesnicima. Međutim, prava ekonomska i društvena vrednost ovog projekta realizovaće se nakon avgusta 2027. godine, kada će stanovi biti prenamenjeni za trajno stanovanje građana.

Sudbina stanova nakon Ekspa: Prodaja po povoljnim uslovima

Ključno pitanje održivosti ovog projekta jeste namena 1.500 stanova nakon što se izložba završi u avgustu 2027. godine.

Država je donela stratešku odluku da se ovi stanovi neće naći na tržištu pod komercijalnim uslovima, već će biti ponuđeni po znatno povoljnijim cenama specifičnim ciljnim grupama.

1/5 Vidi galeriju EXPO gradilište u Surčinu Foto: Nemanja Nikolić

Planirano je donošenje posebne strategije za prodaju, pri čemu je najavljeno da će se u proces donošenja odluke uključiti i sami građani. Zvaničnici su istakli plan da se konsultuju građani kojoj grupi društva treba omogućiti kupovinu stanova na ovoj lokaciji u Surčinu. Osnovna ideja je da se raspodela ne ograniči samo na pripadnike bezbednosnih struktura, kao što je to bio slučaj u ranijim projektima, već da se fokus staviti na profesije od javnog značaja, zdravstvene radnike, nastavnike i profesore.

Stanovi u Ekspo selu time predstavljaju trajno stambeno rešenje koje će nakon tromesečne manifestacije biti preneto u vlasništvo građanima pod povlašćenim finansijskim uslovima.

Uticaj na tržište nekretnina

Izgradnja Ekspo zone, stambenog naselja, Nacionalnog stadiona i prateće saobraćajne mreže već je pokrenula drastične promene na tržištu nekretnina u Surčinu i susednim stambenim zonama. Najava ovog projekta uzrokovala je skok cena nekretnina i podigla atraktivnost zemljišta u takozvanom "donjem Sremu", ka kojem se Beograd uveliko širi.

Eksperti iz oblasti nekretnina već izdvajaju ključne uticaje Ekspo projekta na komercijalni i industrijski sektor Beograda.

Eksplozija potražnje za poslovnim prostorom: Kancelarijski sektor doživljava ozbiljnu tranziciju. Očekuje se da zone u neposrednoj blizini Ekspa postanu primarni izbor za velike korporacije. Blizina auto-puteva, nove obilaznice i direktna železnička veza sa aerodromom čine ovaj prostor idealnim za izgradnju modernih biznis centara klase A. Investitori već sada strateški prepoznaju ovaj deo grada kao budući poslovni hub.

Foto: Marko Karović

Logistički i industrijski procvat: Pored komercijalnog, industrijski sektor beleži ogroman potencijal. Logističke kompanije, distributivni centri i proizvodni pogoni traže lokacije koje omogućavaju najbrži protok robe. Parcele u blizini novoizgrađenih petlji i pristupnih saobraćajnica u Surčinu dobijaju višestruko na vrednosti, jer infrastrukturna opremljenost direktno smanjuje operativne troškove transporta.

Skok vrednosti zemljišta i dugoročno repozicioniranje: Već sama najava dolaska Ekspa, Nacionalnog stadiona i novih saobraćajnica izazvala je snažan skok cena neizgrađenog građevinskog zemljišta. S obzirom na to da je planirano da celokupna sajamska infrastruktura, uključujući konferencijske centre, ostane u punoj funkciji i nakon 2027. godine, Beograd će doživeti dugoročnu decentralizaciju svog poslovnog jezgra. Novi Beograd, koji je decenijama bio apsolutni centar poslovnih dešavanja, dobiće snažnu konkurenciju u novom kompleksu u "donjem Sremu".

Inovativna prenamena prostora i kulturna renesansa

Koncept održivosti i maksimalne iskoristivosti izgrađenih kapaciteta predstavlja okosnicu Ekspo nasleđa. Ono obuhvata trajne objekte poput novog Beogradskog sajma, Auditorijuma, Međunarodnog foruma igre, muzejskog kvarta, hotela, kao i brojnih centara za učenje i kreativnost. Ovi kapaciteti pozicioniraće Beograd kao primarnu destinaciju za buduće globalne mega-događaje.

Posebno inovativan pristup primenjen je na objekte koji se podižu isključivo za potrebe izložbe. Kako bi se izbeglo stvaranje neiskorišćenih prostora, Ministarstvo za lokalnu samoupravu već sprovodi detaljnu analizu potreba opština širom zemlje. Po završetku Ekspa, ovi objekti biće demontirani i transformisani u fiskulturne sale, škole i druge neophodne javne sadržaje, čime se benefit beogradske izložbe direktno preliva na lokalne zajednice, poput najavljene izgradnje i obnove škola u mestima kao što je Lapovo.

Foto: Prinscreen Instagram/mali_sinisa

Kapitalna saobraćajna infrastruktura

Ubrzana izgradnja saobraćajne infrastrukture u Surčinu predstavlja ključni pokretač celokupnog tržišta nekretnina u ovom delu Beograda, direktno povećavajući atraktivnost i dugoročnu vrednost kako stambenih, tako i komercijalnih i industrijskih objekata. Prožimanje modernih saobraćajnih rešenja i stambenog kompleksa stvara urbanu celinu visoke funkcionalnosti, u kojoj pristupačnost i brza povezanost postaju glavne prodajne i investicione prednosti.

Izgradnja puta Novi Beograd - Surčin i oko 12,5 kilometara potpuno novih saobraćajnica obezbeđuju direktnu vezu sa Ekspo kompleksom i pratećim stambenim naseljem. Za buduće stanare 1.500 stanova, koji su planirani u okviru kompleksa, ova drumska mreža garantuje brz i neometan pristup svim delovima grada, eliminišući saobraćajna uska grla. Šira modernizacija stotina hektara zemljišta trajno podiže atraktivnost lokacije, pretvarajući Surčin u ekskluzivnu stambenu zonu čija vrednost kvadratnog metra i zemljišta ima stabilan trend rasta.

Nova železnička mreža

Najznačajniji infrastrukturni poduhvat u okviru ovog ciklusa, izgradnja potpuno nove železničke mreže, predstavlja najveću funkcionalnu prednost za rezidencijalni i poslovni sektor. Projektovana pruga direktno će spajati aerodrom "Nikola Tesla" sa samim centrom Beograda, prolazeći kroz ključna čvorišta: Zemun polje, Batajnicu, Zemun i Novi Beograd.

1/24 Vidi galeriju Pogledajte kako teku radovi na kompleksu Ekspa i Nacionalnog stadiona Foto: Građeviska Direkcija Srbije

Pored toga, širenje železničke mreže u suprotnom smeru ka Obrenovcu stvara celovit multimodalni saobraćajni sistem. Ova brza šinska veza pruža stanarima i posetiocima modernu, pouzdanu i komfornu alternativu taksi i autobuskom prevozu.

Direktna povezanost sa aerodromom i poslovinim centrom Novog Beograda čini ove stanove izuzetno privlačnim kako za porodični život, tako i za izdavanje i poslovni najam.

Stvaranje nove ekonomske zone Beograda

Razvojna vizija Ekspa 2027 već uveliko diktira trendove i menja strukturu tržišta komercijalnih i industrijskih nekretnina u prestonici. Sinergija novih autoputeva, brze pruge i blizine međunarodnog aerodroma transformiše Surčin i okolinu u potpuno novu ekonomsku zonu.

Dobra infrastruktura direktno privlači investitore u sektoru logistike, skladišnih kapaciteta, industrijskih hala i savremenih poslovnih parkova. Lokacije koje nude ovakav nivo saobraćajne pristupačnosti postaju najpoželjnije tačke na mapi poslovnih nekretnina, čime Surčin izrastajući iz sekundarne zone postaje jedan od primarnih privrednih i stambenih centara Beograda.

00:23 Radovi na Ekspu 2027 Izvor: Kurir/Marko Karović