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Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali podelio je izvanredne vesti sa građanima, Beograd će u maju sledeće godine, u okviru izložbe Ekspo 2027, biti domaćin prestižnog samita "ITU AI for Good Impact Europe". Kako je ministar istakao na svom Instagram nalogu, ovo je prvi put da se ovakav događaj održava u Evropi, čime naša zemlja staje rame uz rame sa globalnim tehnološkim liderima. Uz najavu održavanja i gigantskog "GITEX Serbia 2027", jasno je da Srbija preuzima lidersku ulogu u oblikovanju digitalne budućnosti.

- Još jedna lepa vest za našu zemlju! Srbija će u maju sledeće godine, tokom Ekspa 2027 biti domaćin velikog i važnog samita „ITU AI for Good Impact Europe“. To će biti treći takav regionalni samit u svetu, nakon Indije 2024. i Južne Afrike 2025. godine. Sledeće, 2027. godine, samit „ITU AI for Good Impact“ će po prvi put biti održan u Evropi, i to u našoj zemlji.

To je zaista veliko međunarodno priznanje za Srbiju, koja ulazi u krug zemalja domaćina najvećih svetskih tehnoloških događaja, kao i pokazatelj da je „EXPO 2027“ prepoznat kao globalna platforma tokom koje će se voditi najvažnije rasprave o tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva.

EXPO će biti najveći događaj u svetu sledeće godine, na kome će učestvovati 140 zemalja i koji će posetiti više od četiri miliona ljudi, i koji je naša velika razvojna šansa i motor razvoja ekonomije. I upravo je činjenica da će Srbija biti domaćin samita „ITU AI for Good Impact Europe“, u okviru Biznis programa EXPO 2027, primer kako EXPO doprinosi razvoju zemlje i njenom pozicioniranju u modernom svetu i kako stvara mogućnosti i donosi nove velike projekte.

Samit će biti odlična prilika i za zemlje učesnice da predstave svoja dostignuća na polju razvoja i upotrebe veštačke inteligencije, te da uspostave kontakte sa međunarodnim partnerima - drugim zemljama, investitorima, svetskim kompanijama.

Podsetiću da će dok bude trajao EXPO, u Beogradu biti održan i „GITEX Serbia 2027“, što će biti jedan od najvećih događaja u oblasti tehnologije i visokih tehnologija u svetu, a koji će takođe okupiti veliki broj svetski poznatih inovatora i kompanija.

Ovakvi skupovi će dodatno doprineti da se Srbija predstavi kao zemlja inovacija, novih tehnologija, znanja, i dati pozitivan signal za dolazak renomiranim svetskim kompanijama, inovatorima, istraživačima, međunarodnim organizacijama.

Konačno, ponosni smo što je Srbija u prethodnom periodu ostvarila zaista zapažene rezultate u oblasti digitalnog razvoja, elektronske uprave i razvoja veštačke inteligencije, i što smo na vreme prepoznali mogućnosti koje pruža AI - napisao je ministar na svom instagram profilu.