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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su pregovori o prodaji NIS-a veoma kompleksni i u redovnim okolnostima za tako veliko energetsko preduzeće kao što je NIS i dodala da su još teži u kontekstu sankcija, kao i da je strateški cilj Srbije da sa američkom administracijom produbi i proširi odnose, a sa Ruskom federacijom očuva dobre odnose.

Ona je istakla da je važno što je kroz te pregovore i novi ugovor Srbija uspela da svoju poziciju znatno poboljša u odnosu na onu koju je nasledila 2008. godine.

- To je ono što je dobro za našu zemlju, za naše građane, za budućnost rada NIS-a. Kako će se sve odvijati u naredne tri, četiri nedelje, ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima i pokušavamo da i mi našim diplomatskim delovanjem stvorimo uslove da zaista do rešenja dođe, jer je za nas jedino prihvatljivo dugoročno rešenje - rekla je ministarka.

Foto: Promo

Istakla je da je, sa druge strane, i pozicija ruske strane veoma razumljiva.

- To je ruska imovina, u koju su ulagali od 2008, zato što je tadašnja Vlada tada odlučila da proda Naftnu industriju Srbije, a neretko sada čujemo od opozicije savete kako se treba ponašati. S ruske pozicije se postavlja pitanje zašto sad neko da dođe sa strane iz SAD-a da im kaže: Vi to možete da imate ili vi to više ne možete da imate? To su odnosi dve velike sile, nepovoljni u ovom momentu, pre svega zbog geopolitičkih okolnosti koje bez obzira na to razgovaraju, i to vidimo, jer dolaskom Trampove administracije Amerika i Rusija razgovaraju. A sve se dešava u Srbiji, a za nas je Naftna industrija Srbije naš strateški energetski resurs, bez koga, naravno, mi ne smemo da ostanemo i zato moramo naći dugoročno održivo a svim stranam prihvatljivo rešenje - navela je ona.

Ministarka podseća i da poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se pregovori izmedju većinakog vlasnika Gaspromnjefra i madjarskog MOL-a završe.

Foto: Printscreen/Instagram/Dubravka Đedović Handanović

- Poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe i da se u razmeni informacija desio pozitivan signal. Da vas podsetim, produženje pre toga je bilo na samo dve nedelje, znači 30 dana je ipak veći rok, još jedna dodatna mogućnost da se uspešno završe pregovori - rekla je ministarka i dodala:

- Mislim da je najvažnije u ovom momentu da damo još jednu šansu. Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla. I mi smo sa mađarskom kompanijom koja pregovara sa prodavcem, uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara. Preduslov za to je da se kupoprodajna transakcija završi između Gaspromnjefta, znači ruskog vlasnika i mađarskog MOL-a. I onda da vidimo da li ćemo ući u novu eru rada NIS-a - navela je ministarka.