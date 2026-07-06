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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je šest kompanija pokazalo interesovanje za učešće u projektu izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, prijavivši se na javni poziv.

- U hidro sektoru su dva najvažnija projekta u razvoju i RHE Bistrica i RHE Đerdap 3 za koju je završen poziv kompanijama da iskažu zainteresovanost i imamo šest kompanija koje su izrazile zainteresovanost - kazala je Đedović Handanović.

Gostujući na Radio Beogradu 1, ministarka je navela da će u narednom periodu biti utvrđeno koje od prijavljenih kompanija ispunjavaju propisane uslove.

- Jer, Đerdap 3 svakako će biti najveći projekat koji ćemo razvijati u budućnosti. Prethodna studija opravdanosti je završena. Znači, jednim odgovornim pristupom razvijamo projekte da bi u budućnosti bili još sigurniji. A upravo reverzibilne hidroelektrane, koje mogu da skladište električnu energiju, vam daju tu sigurnost zato što imate prirodnu bateriju iz koje crpite dodatne količine električne energije kad su vam one neophodne - navela je ministarka.

Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti kompanija za učešće u projektu izgradnje Reverzibilne hidroelektrane (RHE) Đerdap 3 zatvoren je 25. juna.

Postupak vodi posebna Radna grupa Vlade Srbije, u skladu sa međudržavnim sporazumom Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema ranijim najavama, vrednost ove investicije procenjuje se na više od 2,63 milijarde evra.

Govoreći o projektu RHE Bistrica, ministarka je istakla da se početak radova očekuje uskoro.

- Znači pripremni radovi ove godine, radovi na glavnom postrojenju sledeće godine - dodala je ministarka.