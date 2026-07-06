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Pitanje raspodele imovine za života često izaziva nedoumice, posebno kada roditelji žele da celokupnu imovinu ostave samo jednom detetu, a da pritom izbegnu buduće sudske sporove i narušavanje porodičnih odnosa. Jedan od najsigurnijih pravnih mehanizama za ovu namenu jeste ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života. Postavlja se, međutim, konkretno pitanje, da li majka koja ima dvoje dece može ovim ugovorom ostaviti sve jednom, ukoliko se drugi sa tim saglasi? Odgovor je potvrdan, a domaće zakonodavstvo detaljno reguliše ovu proceduru i uslove za njeno sprovođenje.

Zakonski uslovi za punovažnost ugovora

Prema odredbama Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, tačnije članu 182, jasno je definisano da predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu. Kako bi ovaj ugovor bio pravno punovažan i neoboriv, član 183. istog zakona propisuje jedan apsolutni uslov, a to je saglasnost svih ustupiočevih potomaka koji bi po zakonu bili pozvani da ga naslede.

Ključni element za sklapanje ovog ugovora, dakle, nije sama fizička podela imovine na jednake delove, već postojanje jasne volje i saglasnosti svih zakonskih naslednika. Pravna sigurnost ovog posla počiva upravo na činjenici da su svi potencijalni naslednici upoznati sa namerama pretka i da su se sa njima zvanično usaglasili.

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Raspodela imovine ne mora biti srazmerna niti obavezna

Tumačenjem navedenih zakonskih normi dolazi se do najvažnijeg zaključka koji u potpunosti rešava početnu dilemu. Zakonodavac jeste uslovio punovažnost ugovora učešćem i saglasnošću svih potomaka, ali nigde nije propisao obavezu da se imovina mora faktički i fizički ustupiti svima. Objektivno bitan sastojak ovog ugovora je isključivo imovina koja je predmet prenosa.

Prilikom zaključenja ugovora, ustupilac nema nikakvu obavezu da potomcima jednako razdeli imovinu. Štaviše, predak uopšte ne mora svakom potomku ostaviti makar i minimalan deo imovine. U praksi, to znači da majka ima puno zakonsko pravo da celokupnu svoju imovinu ostavi isključivo jednom detetu. Da bi taj ugovor bio potpuno važeći, jedini uslov je da drugo dete pruži svoju izričitu saglasnost na takvu raspodelu, čime se odriče prava da tu odluku kasnije osporava.

Naknadna saglasnost i izuzeci

Iako je idealan scenario da svi potomci potpišu ugovor istovremeno kod javnog beležnika, zakon predviđa rešenja i za drugačije životne situacije. Ukoliko neki potomak u trenutku sklapanja ugovora nije dao svoju saglasnost za ustupanje i raspodelu, on to može učiniti naknadno, čime ugovor naknadno dobija punovažnost.

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Pravni sistem dodatno štiti ustupioca i u nepredviđenim okolnostima. Ugovor će biti punovažan čak i ako potomak koji nije dao saglasnost premine pre ustupioca, pod uslovom da iza sebe nije ostavio svoje potomstvo. Apsolutno ista pravila o održavanju ugovora na snazi važe i ukoliko se potomak koji se nije saglasio naknadno odrekne nasleđa ili zvanično bude oglašen nedostojnim za nasleđivanje, a pri tome nema sopstvenih zakonskih naslednika koji bi stupili na njegovo mesto.

Tretman imovine stečene nakon zaključenja ugovora

Prilikom planiranja raspodele nasledstva, izuzetno je važno istaći jedno strogo vremensko ograničenje na koje se ovaj ugovor odnosi. Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života obuhvata isključivo onu imovinu koja realno postoji i koja je u vlasništvu ustupioca u samom momentu potpisivanja ugovora.

Bilo koja imovina, pokretna ili nepokretna, koju predak stekne nakon što je ugovor zaključen, ne ulazi u ovu raspodelu niti pripada automatski onom detetu koje je dobilo prethodnu imovinu. Ukoliko predak želi da i naknadno stečenu imovinu ustupi potomcima za života, mora se pokrenuti nova pravna procedura i zaključiti potpuno nov ugovor. Za taj kasniji ugovor važiće ista zakonska pravila i zahtevaće se potpuno identični uslovi saglasnosti potomaka kao i za prvi ugovor.