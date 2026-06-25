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Međutim, pravna praksa pokazuje da je istina znatno složenija. Čak ni savršeno i najurednije sastavljen testament ne predstavlja stopostotnu garanciju da će vaša poslednja volja biti u potpunosti ispoštovana.

Iako je pisanje testamenta legitiman čin izražavanja poslednje volje u pogledu raspodele imovine, mnogi ne znaju da on sa sobom nosi rizik. Ovaj dokument može biti predmet dugotrajnih sudskih sporova i osporavanja od strane nezadovoljnih zakonskih naslednika (najčešće zbog prava na takozvani nužni deo ili dovođenja u pitanje uračunljivosti ostavioca).

Ugovor o doživotnom izdržavanju kao najbezbednija opcija

Ukoliko želite da maksimalno zaštitite svoju volju i izbegnete kasnije porodične sporove na ostavinskim raspravama, pravni stručnjaci izdvajaju ugovor o doživotnom izdržavanju kao znatno pouzdanije rešenje u odnosu na klasičan testament.

Za razliku od testamenta, ovaj ugovor gotovo u potpunosti isključuje mogućnost kasnijeg obaranja na sudu.

Zašto je ugovor o doživotnom izdržavanju sigurniji?

Stroga procedura: Ugovor se obavezno zaključuje i overava pred javnim beležnikom (notarom), koji proverava nameru i razumevanje obe strane.

Medicinska provera: Prilikom potpisivanja ovakvog ugovora, u praksi se najčešće prilaže i uvid u medicinsku dokumentaciju. Cilj ovoga je nepobitno utvrđivanje poslovne sposobnosti lica koje prenosi imovinu.

Sprečavanje manipulacija: Medicinski dokaz o poslovnoj sposobnosti i notarska overa drastično otežavaju nezadovoljnim srodnicima da kasnije ospore ovaj pravni akt tvrdnjama da ostavilac „nije bio pri čistoj svesti” ili da je bio izmanipulisan.

Savet stručnjaka: Ne donosite odluke sami

Zbog brojnih pravnih začkoljica koje prate nasleđivanje, preporuka stručnjaka je veoma jasna. Prilikom planiranja prenosa imovine i rešavanja stambenih pitanja naslednika, nemojte se oslanjati isključivo na laička uverenja. Konsultujte se sa pravnicima i temeljno razmotrite sve raspoložive opcije, kako biste bili potpuno sigurni da će vaša volja zaista biti ispoštovana bez povlačenja po sudovima nakon vaše smrti.