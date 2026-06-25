Slušaj vest

Međutim, pravna praksa pokazuje da je istina znatno složenija. Čak ni savršeno i najurednije sastavljen testament ne predstavlja stopostotnu garanciju da će vaša poslednja volja biti u potpunosti ispoštovana.

Iako je pisanje testamenta legitiman čin izražavanja poslednje volje u pogledu raspodele imovine, mnogi ne znaju da on sa sobom nosi rizik. Ovaj dokument može biti predmet dugotrajnih sudskih sporova i osporavanja od strane nezadovoljnih zakonskih naslednika (najčešće zbog prava na takozvani nužni deo ili dovođenja u pitanje uračunljivosti ostavioca).

Ugovor o doživotnom izdržavanju kao najbezbednija opcija

Ukoliko želite da maksimalno zaštitite svoju volju i izbegnete kasnije porodične sporove na ostavinskim raspravama, pravni stručnjaci izdvajaju ugovor o doživotnom izdržavanju kao znatno pouzdanije rešenje u odnosu na klasičan testament.

Za razliku od testamenta, ovaj ugovor gotovo u potpunosti isključuje mogućnost kasnijeg obaranja na sudu.

Zašto je ugovor o doživotnom izdržavanju sigurniji?

Stroga procedura: Ugovor se obavezno zaključuje i overava pred javnim beležnikom (notarom), koji proverava nameru i razumevanje obe strane.

Medicinska provera: Prilikom potpisivanja ovakvog ugovora, u praksi se najčešće prilaže i uvid u medicinsku dokumentaciju. Cilj ovoga je nepobitno utvrđivanje poslovne sposobnosti lica koje prenosi imovinu.

Sprečavanje manipulacija: Medicinski dokaz o poslovnoj sposobnosti i notarska overa drastično otežavaju nezadovoljnim srodnicima da kasnije ospore ovaj pravni akt tvrdnjama da ostavilac „nije bio pri čistoj svesti” ili da je bio izmanipulisan.

Savet stručnjaka: Ne donosite odluke sami

Zbog brojnih pravnih začkoljica koje prate nasleđivanje, preporuka stručnjaka je veoma jasna. Prilikom planiranja prenosa imovine i rešavanja stambenih pitanja naslednika, nemojte se oslanjati isključivo na laička uverenja. Konsultujte se sa pravnicima i temeljno razmotrite sve raspoložive opcije, kako biste bili potpuno sigurni da će vaša volja zaista biti ispoštovana bez povlačenja po sudovima nakon vaše smrti.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizPazite šta izjavljujete na ostavinskoj raspravi: Jedna rečenica pred notarom može skupo da vas košta, a posledice su višestruke
testament
Kultura11 naslednika ušlo u rat zbog 22 miliona srpskog velikana, pa mu i grobnicu prodali pošto-poto za 2.000 dinara
aleja01-dado-djilas.jpg
Pop kulturaObjavljen testament švedske princeze Dezire: Milione je ostavila ćerkama, a sin nije dobio ništa - evo zašto
Princeza Dezire
NovčanikKome po zakonu uvek pripada imovina: Niste u testamentu? Evo kako da ostvarite pravo na nasledstvo ako ste iz njega isključeni
testament