Zakon o nasleđivanju propisuje ko su zakonski naslednici, ali ostavilac ima pravo da taj krug promeni tako što svojom imovinom može slobodno raspolagati za slučaj smrti putem testamenta ili legata. Ipak, ta sloboda je ograničena pravom na nužni deo koji pripada nužnim naslednicima. To znači da ostavilac ne može raspolagati delom zaostavštine koji po zakonu pripada nužnim naslednicima.

Ko su nužni naslednici

Krug nužnih naslednika uži je od kruga zakonskih naslednika. Prema Zakonu o nasleđivanju, nužni naslednici su ostaviočevi potomci, usvojenici i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, usvojilac, braća i sestre, dedovi i babe, kao i ostali preci.

Usvojilac iz nepotpunog usvojenja, braća i sestre ostavioca, njegovi dedovi i babe, kao i ostali preci mogu biti nužni naslednici samo ukoliko su trajno nesposobni za privređivanje i nemaju neophodna sredstva za život.

Nužni naslednik može biti isključivo lice koje je po zakonskom redu nasleđivanja pozvano da nasledi ostavioca.

Koliki je nužni deo naslednika

Visina nužnog dela zavisi od naslednog reda kojem naslednik pripada. On se određuje prema delu zaostavštine koji bi nasledniku pripao po zakonu. Nužni deo potomaka, usvojenika i njihovih potomaka, kao i bračnog druga ostavioca iznosi polovinu zakonskog dela, dok nužni deo ostalih nužnih naslednika iznosi trećinu dela koji bi im pripao po zakonskom redu nasleđivanja.

Ukoliko nužni naslednik ne može ili ne želi da nasledi, njegov nužni deo ne pripada ostalim nužnim naslednicima, već se primenjuje pravo predstavljanja. Važno je naglasiti i da nužni naslednik ne odgovara za dugove ostavioca.

Pravila o nužnom delu i naslednicima

Pravila koja se odnose na nužni deo i nužne naslednike primenjuju se tek kada su ta prava povređena. To se dešava u situacijama kada je ostavilac za života prekomerno raspolagao svojom imovinom, na primer poklonima, ili kada je za slučaj smrti raspolagao testamentom ili isporukom, čime je ugrozio imovinska prava naslednika.

Nužni deo smatra se povređenim ako je vrednost zaveštajnih raspolaganja i poklona koje je ostavilac dao nužnom nasledniku ili licu koje dolazi umesto njega na nasleđe manja od vrednosti nužnog dela koji tom nasledniku pripada.

Prilikom utvrđivanja povrede prava na nužni deo najpre se primenjuju pravila za obračun nužnog dela u konkretnom slučaju, a zatim i pravila o srazmernom smanjenju raspolaganja koja je ostavilac učinio.

Pravo na nužni deo ostvaruje se tužbom kojom se pokreće parnični postupak pred sudom. Sadržaj tužbe zavisi od toga da li nužni deo koji se potražuje ima obligacionopravnu ili stvarnopravnu prirodu.