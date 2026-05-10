Protivprovalni sistemi za kuće ubrajaju se među najčešće i osnovne načine obezbeđenja objekata. Ljudi se za ugradnju ovakvih sistema uglavnom odlučuju zbog lokacije na kojoj žive ili kako bi povećali osećaj sigurnosti. Alarmni sistemi mogu se instalirati na različitim vrstama objekata, bilo da su u pitanju stambene zgrade, poslovni prostori ili porodične kuće.

Posmatrano uopšteno, zaštita kuće deli se na spoljašnju i unutrašnju, pri čemu svaka od njih ima posebne elemente povezane sa upravljačkom jedinicom odnosno centralom.

Spoljna zaštita kuće

Pošto je izložena vremenskim uslovima i spoljnim uticajima, spoljašnja zaštita mora biti izvedena od kvalitetnih komponenti, a sama montaža je znatno zahtevnija. Ovakva zaštita namenjena je složenijim sistemima i najčešće se koristi kod objekata koji imaju ograđeno dvorište i kontrolisan pristup.

Unutrašnja zaštita kuće

Unutrašnja zaštita predstavlja najrasprostranjeniji oblik tehničkog obezbeđenja. Njena osnovna svrha je zaštita unutrašnjosti objekta sprečavanjem kretanja provalnika kroz prostor. Pored toga, pruža dodatnu sigurnost stanarima tokom noći i štiti ih od neželjenog ulaska dok borave u kući.

Vrste alarmnih uređaja

Protivprovalni sistemi dele se na žične i bežične, iako oba principa rada funkcionišu gotovo identično. Glavna razlika nije u kvalitetu rada, već u načinu instalacije. Žični sistem mora biti planiran zajedno sa elektroinstalacijama pre izgradnje objekta, dok se bežični sistemi mogu ugraditi i naknadno.

Bežični

Bežični alarmni sistemi postaju sve popularniji i traženiji. Njihovi elementi povezani su sa centralnom jedinicom putem određene frekvencije, bez potrebe za kablovima. Zahvaljujući tome, montaža je jednostavnija i brža, bez bušenja i štemovanja zidova, pa se izgled prostora ne narušava. Ovakvi sistemi posebno su praktični za postojeće objekte koji nemaju unapred pripremljene instalacije za alarm.

Žični

Kod žičnih sistema svi elementi povezani su sa centralom kablovima. Takav alarm potrebno je predvideti još u fazi projektovanja kuće i uklopiti ga u plan elektroinstalacija. Ukoliko se alarm ne ugradi tokom gradnje, preporučuje se makar postavljanje instalacionih cevi kako bi se kablovi mogli naknadno provući. U suprotnom, jedina opcija ostaje bežični alarmni sistem.

Kako funkcioniše alarm

Centrala je glavna upravljačka jedinica alarmnog sistema koja obrađuje signale senzora i aktivira zvučna i svetlosna upozorenja. Poseduje sopstveni akumulator, pa radi i tokom nestanka struje. Može biti povezana sa telefonskom linijom, nadzornim centrom ili mobilnim uređajima korisnika.

Tastatura služi za uključivanje i isključivanje alarmnog sistema, pregled događaja i podešavanje centrale. Najčešće koristi LED, LCD ili touch-screen ekran i omogućava aktivaciju različitih režima rada alarma.

Govorni modul omogućava lakše upravljanje sistemom i prijavu tačne lokacije alarma. GSM modul koristi se kada nema telefonske linije i omogućava komunikaciju i slanje SMS poruka.

Sirena služi za upozoravanje okoline i odvraćanje provalnika. Spoljna sirena ima sopstveno napajanje, pa radi i bez struje, a često poseduje i zaštitu od neovlašćenog otvaranja.

Alarmni sistem može se proširiti dodatnim uređajima poput detektora gasova, senzora pokreta, temperature, požara i loma stakla, kao i kamerama za video-nadzor.

Cena alarmnog sistema

Orijentaciona cena alarmnog sistema, zajedno sa nabavkom i ugradnjom centrale, dodatnih jedinica, senzora i kamera, počinje od oko 200 evra. Konačna cena zavisi od vrste sistema, veličine objekta, broja senzora i drugih komponenti, kao i od samog ponuđača. Pojedini sistemi mogu koštati i više od 1.000 evra.