Slušaj vest

Pre samo godinu dana, Žaklina Milenković Živković iz Zaječara odlučila je da isproba nešto potpuno novo - izradu ukrasnih sveća od voska.

Ono što je počelo kao skromni kućni hobi, ubrzo je preraslo u prepoznatljiv mali brend “Mirisni sjaj” koji sve više privlači pažnju kupaca, posebno uoči praznika i posebnih datuma.

1/23 Vidi galeriju Biznis sa ukrasnim svećama Žakline iz Zaječara Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Žaklina kaže da to što radi uopšte nije teško pa objašnjava i zašto. Nije išla ni na kakve obuke i kurseve, potpuno je samouka - sve je probala sama i usavršila sama.

- Nisam imala nikakvu stručnu pomoć, nisam pohađala obuke, sve sama...

Inspraciju, kaže za zaječarsku Zamediju, pronalazi u svakodnevnim stvarima ali i željama ljudi koji joj se javljaju da naruče.

Svaka porudžbina donosi nov izazov a pred Osmi mart najveća je navala na sveće u obliku buketa.

Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Kako je došla na ideju

Prisetivši se početaka, Žaklina kaže da je počela tako što joj je iskočila jedna objava na internetu, tu je i videla ovakav način oblikovanja voska i poželela da i sama proba tako nešto da napravi. Još je malo istraživala da vidi kako to ide, šta je sve potrebno i počela! Ubrzo joj je to postao hobi, a iz hobija se izrodio i fin biznis.

- Istraživala sam i videla da to nije ništa teško...

Prvo je radila manje stvari, pa je preraslo u malo veće - recimo, u espreso šolji kao imitacija kafe pa u koktel i šampanjac čašama...

- Posle godinu dana već sam se uhodala, silikonski kalupi su poručeni preko interneta. Potrebna je poasuda u koju se vosak istopi, doda se boja i miris pa se izlije u kalup, pojašnjava Žaklina koja s ljubavlju pravi neverovatne aranžmane.

Za jedan buket potreban joj je jedan dan.

Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Njen rad najčešće se može videti na raznim bazarima a reakcije kupaca su neverovatne jer je retko ko tako nešto viđao kod nas.

Žaklina kaže da je ovaj rad izuzetno ispunjava, naročito kada posle napornog dana dođe s posla i završi sve po kući. Tada uveče sedne da radi ono što je raduje.

Kako su ljubav i hobi prerasli i u biznis

- Pronašla sam sebe u ovim buketima i svemu što može da se napravi od ovog voska. Koristim čist, prirodan sojin vosak i gel vosak, boje i mirise.

- Ideja ima, ideja sam prepuna i inspiracije