ŽAKLINI IZ ZAJEČARA BIZNIS SE SAM NAMESTIO, ISKOČIO NA INTERNETU! Videla objavu, rešila da proba! Malo po malo, za godinu razradila ozbiljan posao od kuće VIDEO
Pre samo godinu dana, Žaklina Milenković Živković iz Zaječara odlučila je da isproba nešto potpuno novo - izradu ukrasnih sveća od voska.
Ono što je počelo kao skromni kućni hobi, ubrzo je preraslo u prepoznatljiv mali brend “Mirisni sjaj” koji sve više privlači pažnju kupaca, posebno uoči praznika i posebnih datuma.
Žaklina kaže da to što radi uopšte nije teško pa objašnjava i zašto. Nije išla ni na kakve obuke i kurseve, potpuno je samouka - sve je probala sama i usavršila sama.
- Nisam imala nikakvu stručnu pomoć, nisam pohađala obuke, sve sama...
Inspraciju, kaže za zaječarsku Zamediju, pronalazi u svakodnevnim stvarima ali i željama ljudi koji joj se javljaju da naruče.
Svaka porudžbina donosi nov izazov a pred Osmi mart najveća je navala na sveće u obliku buketa.
Kako je došla na ideju
Prisetivši se početaka, Žaklina kaže da je počela tako što joj je iskočila jedna objava na internetu, tu je i videla ovakav način oblikovanja voska i poželela da i sama proba tako nešto da napravi. Još je malo istraživala da vidi kako to ide, šta je sve potrebno i počela! Ubrzo joj je to postao hobi, a iz hobija se izrodio i fin biznis.
- Istraživala sam i videla da to nije ništa teško...
Prvo je radila manje stvari, pa je preraslo u malo veće - recimo, u espreso šolji kao imitacija kafe pa u koktel i šampanjac čašama...
- Posle godinu dana već sam se uhodala, silikonski kalupi su poručeni preko interneta. Potrebna je poasuda u koju se vosak istopi, doda se boja i miris pa se izlije u kalup, pojašnjava Žaklina koja s ljubavlju pravi neverovatne aranžmane.
Za jedan buket potreban joj je jedan dan.
Njen rad najčešće se može videti na raznim bazarima a reakcije kupaca su neverovatne jer je retko ko tako nešto viđao kod nas.
Žaklina kaže da je ovaj rad izuzetno ispunjava, naročito kada posle napornog dana dođe s posla i završi sve po kući. Tada uveče sedne da radi ono što je raduje.
Kako su ljubav i hobi prerasli i u biznis
- Pronašla sam sebe u ovim buketima i svemu što može da se napravi od ovog voska. Koristim čist, prirodan sojin vosak i gel vosak, boje i mirise.
- Ideja ima, ideja sam prepuna i inspiracije
- Dovoljno je bilo da jedan buket ode na jednu slavu... i tako se to proširilo...
Kurir.rs/Zamedia