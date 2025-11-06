Slušaj vest

Ko je Ognjen, biznismen i najverovatnije najmlađi penzioner u Srbiji koji se, kako za sebe kaže, penzionisao u 35. godini ispunivši tako svoj san za koji mu je malo ko verovao da će ga ostvariti i to u Srbiji.

- Ustajem u 10, vozim motor, putujem i ne mislim da se vraćam iz penzije, kazao je pre par godina čovek koji je svojom biznis ali i životnom pričom zagolicao maštu srpske javnosti jer ono kako je on uredio svoj život viđali smo dosad samo u holivudskim filmovima i među loto-milionerima.

Reč je o Ognjenu Radiću, serijskom preduzetniku najpoznatijem po firmi FitPass koju je osnovao 2014. godine, a izgradio do milionske vrednosti i prodao 2020. godine.

Njegov cilj nije bio da celog života bude u biznisu već da se penzioniše sa 35. godina, što je i postigao 2021. godine.

- Uživam u penziji baš kako treba, više sam u njivama nego na telefonu, kopamo neki bunar, do kolena smo u blatu i nikad više nisam uživao u životu, ispričao je Ognjen pre 4 godine za Jutjub potkast Biznis priče, smejući se na reči da je najmlađi penzioner u Srbiji uz opasku "samoprozvani".

Odmah je dodao i da ga upravo ti poslovi privatno ispunjavaju mnogo više nego sve čime se dotad bavio...

- Bilo je malo sete i tuge kad sam prodao svoj najveći biznis, ali iskren da budem trajalo je to veoma kratko. Već je počelo da uzima danak to kod mene, i taj tempo i to dvocifreno radno vreme i već neko vreme sam bio malo i umoran i spreman da se posvetim nekim drugim stvarima u životu. Bilo mi je teško i malo emotivno, više mi nedostaju ljudi odande nego sam posao ali posle nedelju dana kad mi je došlo u glavu i kad nisam morao da navijam sat, kao i 17 propuštenih poziva i 93 poruke čim otvorim oči... Mogu ti reći ničeg mi nije žao i ni na šta mi se ne vraća... Ne ispunjava me više jurcanje po ceo dan, jurenje te neke slave, moći, para, bilo šta... Sad tražim samo mir, da mi dan prođe ako može bez ikakvog stresa.

Pošto je izašao iz ozbiljnog milionskog biznisa, sad planira nešto samo za svoju dušu.

- Poljoprivreda, jedno etno-selo...to je ovako za moju dušu i za moje prijatelje...A i ako bude nekih problema, neće biti tako stresno. Imao sam na stotine zaposlenih a to je previše, sve više od 40-50 je previše jer ja volim da znam ljude s kojima radim... Ovako nisam znao ni imena... Ma kakvi... Ja to ne volim, taj posao je bio deo mene, volim i da sam tu za te ljude, a onda je taj posao prerastao mene. A svačega je bilo, i po 5 dana nisam izlazio odande, tamo sam se i tuširao... Nijedan posao se ne bazira na tome da ste vi 20 sati u njemu, pregorećete, a ne možete da budete ni produktivni a kamoli kreativni. Sačekajte sa zaletanjem, prvo radite u nekoj firmi koja izgleda onako kako biste vi voleli da izgleda vaša, da pokupite iskustvo, a to nije jeftina igra, negde ćete se zadužiti jer vam novac treba, a kad se zadužite, tek tada dolaze pravi problemi, kaže Ognjen koji je krenuo u biznis sa 27 godina, sa drugarom i nekoliko hiljada evra.

- Da je bila ludost, bila je! I Srbija tada nije bila tako plodno tlo za razvijanje biznisa kao sad, nije bilo ni kredita, rekao je 2021. u razgovoru za Biznis priče. Tada je rekao i da je pitanje i da li današnji klinci ulaze u posao s pravim motivom jer je njegov bio egzistencijalno pitanje - poslednji pokušaj da ostane ovde u Srbiji.

- Da Fitpas nije prošao, ne bih ostao u Srbiji a čitav život sam se borio da ostanem, pričao je Ognjen pre četiri godine.

- Tako da je to za mene bilo sad ili nikad jer sa 27 još imate fizičke snage, energije, poleta...želju, motivaciju da nešto postignete a nemate taj teret, porodicu, da nekog hranite i već sam vadio dokumenta da vozim kamion da vratim te pare... Bio sam dovoljno mlad i lud...

Pozajmljivao je pare i od kolega a kad je prodao biznis bili su srećni kad im je legla prva rata a tek kad legne druga tek će biti srećni, kaže Ognjen koji se ne stidi da prizna da je imao i nekoliko neuspešnih poslova iza sebe.

- Bio je to poslednji voz a to je bilo pravo vreme...

Kaže i da mladi ljudi mnogo greše što žele da iskopiraju uspešne poslove iz inostranstva o kojima ne znaju ništa.

- Prvo i osnovno je da uđete u posao o kojem bar nešto znate. Zašto ja nisam radio karticu s kojom možete da ručate u svim restoranima. Ne, ja sam DIF-ovac, ostalo mi je i par ispita, nisam ni završio, bio sam i trener i to je bila materija koja mi je bila bliska, znao sam ljude, sportske objekte...

Kako je došao na ideju

Kako je Fitpas nastao? Pa ja sam plaćao tri članarine, bazen i dve teretane...Nešto slično je bilo u Poljskoj a moj partner je bio Poljak.

Nije čekao penziju da radi što voli, a san mu je i da kupi jedrilicu, položi za skipera i oplovi čitav svet.

Lepo mi je, bre... Ja u njivi, kopam bunar s majstorima

- Koncentrisao sam se na stvari koje volim a od kojih ću zaraditi, od borovnica, od etno-sela, od vina, od koza... To su poslovi koji me ispunjavaju a od kojih ću lako zaraditi novac. Lepo mi je, bre... Ja u njivi, kopam bunar s majstorima, izađe voda a ja se radujem ko malo dete, to je prava stvar jer se već dugo ne radujem nijednom poslu.

- Nisam kockar i ne volim da rizikujem s berzom, kriptovalute, ja sam staromodan a nisam ni onaj tip da kupim 5 stanova pa živim od rente.

- Ne razmišljam o povratku iz penzije, kaže Ognjen uz smeh.

- Vratio se nisam i ne planiram, usporio sam tempo, ne žurim nigde. Živim kao mladić odnosno kako bih voleo da sam živeo kad sam bio mlad..., veli i dodaje da nije pristalica brzih para.

Sprema se za skipera da polaže, 20 zemalja je obišao, ima četiri motora, a poslovi stoje i baš je u penziji, rekao je pre tri godine.

Sad kaže i da manje troši, troškovi su pali - jedno tri puta, jer ne daje više za gorivo toliko, za hranu u firmi, lagano ustane, spremi sebi doručak, malo provoza motor.

- Mnogo su ti veći troškovi na uštrb vremena, bio sam u firmi ceo dan, išao po restoranima da jedem, avionske karte, gorivo, a nisam imao dva sata da kuvam ručak...