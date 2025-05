“U 90-im godinama kada sam dobio decu, prve pampers pelene kupio mi je moj partner Sočo i to je bilo otkrovenje jer nisu morale da se peglaju. Krećemo sa italijanskim Kikom i bebi opremom, iz treće ruke, pa sam može se reći, do Nelta došao preko pelena i peglanja”, kaže Šaponjić.

Šaponjić je u emisiji Čadež talk podelio i svoje ogromno životno i poslovno iskustvo, počev od detinjstva, preko prvih koraka u biznisu do velikog uspeha i proboja "Nelta" na međunarodno tržište uprkos inflaciji, sankcijama, ratovima. Za one koji žele da budu preduzetnici, ima kratak ali univerzalan savet.

"Mi tad kad smo dobili Srbiju, oni su nam veoma brzo nudili, Srbija i Crna Gora bili su zajedno i oni su nam ponudili Bosnu. I to je možda jedan od prvih, kako bih rekao, ajde nije loš potez, ali neprepoznavanje toga da trebaš da ideš tamo. Uplašili smo se u nekom trenutku, dobro, ima tu raznih spletova okolnosti. Prvo su ti trebali novci, mi smo uvek bili malo konzervativni po pitanju investiranja, zaduživanja i tako dalje u to doba i onda smo prepoznali tu celu priču da moramo dalje. Onda su nam brzo dali Makedoniju. Tako da smo mi već pre bombardovanja imali Srbiju, Crnu Goru, Kosovo pre bombardovanja, i Makedoniju. Onda je došlo bombardovanje, morali smo da izađemo sa Kosova, to je bilo, onako, već traumatično. Kada smo se vratili, jedina srpska firma koja se zove NELT, i koja radi pod srpskim imenom. Vratili smo se pre 3-4-5 godina, pred kovid, pa i to malo teže tamo. Onda smo ukapirali da nema tu druge varijante. To je prvo to širenje. Onda smo prepoznali grešku Bosne.