Država ima pravo da se bori za životni standard građana i pregovaračku moć da natera trgovačke lance kojima je dala niz olakšica da smanje svoje marže u cilju sniženja cena, ocenjuju ekonomski analitičari povodom najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se priprema niz ekonomskih mera koje će građanima olakšati život.

Predsednik Vučić je najavio da će za nekoliko dana biti predstavljen novi program pomoći za građane, koji će doneti i uredbu o ograničenju trgovačkih marži na, kako je rekao 20 ili 22 odsto, u cilju smanjenja cena, pre svega prehrambenih proizvoda, za 15 do 20 odsto.

Borba za bolji standard građana

Profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu ističe da ne treba odricati pravo državi da se bori za životni standard građana.

- Država ima određenu pregovaračku moć da se sa nekim velikim trgovačkim kompanijama, koje su došle na poziv srpske vlade i dobile niz olakašica, dogovori o ograničenju marži. To bi nekako bilo i logično, ali trgovci nisu baš milosrdne sestre, pošto je ovo tržišna privreda. Problem je i na strani trgovaca i države, ali i na strani nas građana. Mi građani hoćemo da se neko izbori za naša prava. Potrošači mogu da vaspitavaju trgovce ograničavanjem kupovine, ali mi ni u šta ne verujemo i držimo se one narodne izreke "gde može šut s rogatim". Određen broj ljudi ne zanima koliko šta košta, ali kada bi bilo više onih koji bi se uzdržali od kupovine, onda bi zbog pada prometa robe trgovci tražili načine kako da to prevaziđu i snižavali bi cene - objašnjava Savić.

On ističe da udruženja potrošača i zaštitnici građana ne rade svoj posao, a najmanje ga rade građani, jer pristaju na visoke cene.

SPASOJEVIĆ: MALI TROŠKOVI, VELIKE CENE Toplica Spasojević, član predsedništva Saveza ekonomista Srbije, smatra da nije lak zadatak doskočiti visokim maržama, jer imamo nivo cena koji je skoro 95 odsto evropskih cena u našim prodavnicama, bez obzira na to što su troškovi manipulacije rada, struje, vode, grejanja mnogo niži nego u Evropi. - Na neki način su se naši distributeri i maloprodavci navikli na te više cene i tako nastavljaju da rade. Sigurno da možemo da učinimo nešto na najvažnijim proizvodima za stanovništvo i da se ograniče marže - rekao je Spasojević za RTS.

Podsetimo, predsednik Vučić je najavio da se mere države mogu brzo očekivati.

- Radićemo na tome da ljudima olakšamo da prežive jesen. Uzeli smo modele iz Mađarske i Makedonije da vidimo kako da spustimo cene. Nemamo ništa protiv da veliki trgovinski lanci u našoj zemlji zarađuju dobro, oni uredno plaćaju porez, ali imam protiv da budu prebogati, a da naš narod mora da plaća cenu. Kod nas su cene hrane i pića na nivou 95 odsto prosečnih cena EU, to ne sme da se dogodi. Ovde nije cena gasa i struje kao u EU, niti su nam plate na nivou evropskih. A znate li kolike su im marže - od 32 odsto do 45,2 odsto - rekao je Vučić na TV Pink.

MOGUĆI EFEKAT SMANJENJA CENA ZA 20 ODSTO

Proizvod Sadašnja cena Nova cena

Mleko, litar 155 124

Jogurt 2.8% mm , 1l 150 120

Jaja, 10 kom. 210 168

Kafa, 200 gr. 490 392

Ulje, 1l 200 160

Šećer,1kg 112 90

Brašno, 1kg 80 64

Svinjski vrat sa kostima, 1kg 880 704

Pasulj, kg 320 256

Hleb Sava 62 50

*Cene su izražene u dinarima

Primeri iz komšiluka

Da je mera ograničenja trgovačkih marži legitimna i da efikasno vodi snižavanju cena, pokazuju i primeri Mađarske i Severne Makedonije. Naime, vlada Mađarske je u pokušaju da se izbori sa inflacijom 17. marta ove godine uvela obavezno ograničenje profitnih marži supermarketa na 10 odsto, kojima je obuhvaćeno 30 osnovnih prehrambenih proizvoda, a ukoliko je trgovci ne budu poštovali, biće sankcionisani zamrzavanjem marže na sve prehrambene proizvode. Takođe, trgovci moraju održavati zalihe robe na nivou prosečne dnevne prodaje u 2024. godini, a ko to prekrši, sledi mu kazna u visini do dva miliona forinti (oko 5.000 evra).

S druge stane, vlada Makedonije je 11. februara 2025. ograničila trgovačke marže za osnovne prehrambene proizvode, deterdžente i hranu za bebe na maksimalnih 10 odsto i u maloprodaji i u veleprodaji. Ova mera je obuhvatila više od 100 grupa proizvoda.

Rešenja za povoljne kredite

Razvoj konkurencije na bankarskom tržištu je ključni faktor da se dugoročno dođe do povoljnijih kredita za građane, ističe finansijski analitičar Vladimir Vasić za Kurir povodom najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će u okviru ekonomskih mera za poboljšanje života građana država pokušati da obezbedi da banke daju povoljnije kredite građanima sa manjim primanjima.

- Pretpostavljam da je tu reč o nekoj vrsti subvencionisane kamate od strane države, kao što je bio slučaj za kredite za vojne stanove, za stanove za policiju, mlade do 35 godina, majke sa detetom do 40 godina. To su primeri gde je država subvencionisala kamatu. To je neka zakonsko-administrativna mera, ali je bitno utvrditi ko su ti ljudi i da li imaju stalno zaposlenje - kaže Vasić, koji ipak smatra da su to kratkoročna rešenja, dok je dugoročno razvoj tržišta kapitala i konkurencija među bankama.