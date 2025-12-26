Slušaj vest

Zidno grejanje postaje sve popularnije u Hrvatskoj, ali mnogi prodavci nude sisteme koji samo oponašaju pravu tehnologiju.

Šta je niskotemperaturno zidno grejanje?

Zidno grejanje se sve češće pojavljuje u ponudama kompanija kao moderna i energetski efikasna alternativa klasičnim radijatorima.

Nažalost, sa rastućim interesovanjem pojavila su se i brojna rešenja koja samo imitiraju niskotemperaturne sisteme - a u praksi rade potpuno drugačije i često korisnika koštaju mnogo više nego što bi trebalo.

Kako ih razlikovati i obezbediti toplotu koja ne narušava vaš kućni budžet, ali ni emocionalni mir?

Niskotemperaturno grejanje je sistem koji radi na znatno nižoj temperaturi vode u odnosu na tradicionalne radijatore. Zahvaljujući tome, efikasnije je i odlično sarađuje sa savremenim izvorima toplote, kao što su dizalice toplote ili kondenzacioni kotlovi.

Foto: Toru Kimura/Shutterstock

Zidno grejanje je vodeni sistem u kojem su cevi kroz koje protiče voda temperature obično 25-35 °C ugrađene u sloj maltera ili u posebne sistemske ploče. Toplota se prenosi uglavnom zračenjem, što stvara prirodniji osećaj prijatnosti u prostoru.

Kako prepoznati pravilno odabran i instaliran sistem?

Kao psiholog, često naglašavam da kvalitet našeg okruženja direktno utiče na nivo stresa. Loše izveden sistem grejanja može biti izvor stalne frustracije. Efikasnost zidnog grejanja nije slučajna - ona je rezultat dobrog projekta i pravilne izvedbe.

Sistem bi trebalo da ispunjava nekoliko uslova:

Odgovarajuća površina: Smatra se da grejna površina treba da čini najmanje oko 30 % površine prostorije. Ceo projekat uključuje proračune toplotnih gubitaka, izbor snage u W/m², razmak cevi i debljinu konstrukcionih slojeva.

Usklađenost sa normom EN 1264: Ova norma određuje način projektovanja i tehničke zahteve za sisteme plošnog grejanja.

Pravilna izolacija: Zidovi moraju biti pravilno izolovani kako bi se toplota usmeravala ka unutrašnjosti objekta, a ne gubila prema spolja.

Foto: RossHelen/Shutterstock

Šta nije niskotemperaturno zidno grejanje?

Mnogi proizvodi koji se reklamiraju kao „zidno grejanje” ili „ekološko panelno grejanje” zapravo su električne mreže, folije ili grejni paneli. Iako se montiraju na površinu zida ili neposredno ispod završnog sloja, njihov princip rada je potpuno drugačiji.

Električni grejni elementi se zagrevaju tačkasto i rade na znatno višoj temperaturi od vodenih instalacija - što ih isključuje iz kategorije plošnih grejanja usklađenih sa normom EN 1264. Ovi sistemi ne akumuliraju toplotu u strukturi zida, ne sarađuju sa dizalicom toplote i stvaraju znatno veće troškove eksploatacije.

To znači da tehnički nisu niskotemperaturno zidno grejanje, iako ih marketing pokušava tako predstaviti. Istina je da električne folije imaju svoje prednosti - jednostavne su za montažu i zauzimaju malo prostora. Međutim, tu sličnosti prestaju.