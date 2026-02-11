Slušaj vest

Za standardnu starosnu penziju potrebno je da ste uplatili najmanje pet godina. Ali šta to znači za iznos vaše penzije ako ispunjavate samo minimalni uslov?

Ovo se ne može reći uopšteno, jer iznos vaše penzije u velikoj meri zavisi od visine vaših prihoda. U Nemačkoj ne postoji zakonska minimalna penzija. Što su vaši prihodi veći, to su veći doprinosi koje plaćate u zakonsko penziono osiguranje - a ti doprinosi određuju koliko penzionih bodova (tzv. Entgeltpunkte) akumulirate.

Kako izračunati penziju

Evo kako da izračunate kolika će vam biti penzija:

Ako zaradite tačno prosečnu nemačku bruto platu u jednoj godini, dobićete tačno jedan penzioni bod. Za 2025. godinu, prosečna bruto godišnja plata je 50.493 evra. Za svaki penzioni bod dodeljuje se takozvana trenutna vrednost penzije.

Od 1. jula 2025. godine, ova vrednost je 40,79 evra, ista za celu Nemačku. Mesečni iznos bruto penzije nakon pet godina rada izračunava se prema sledećoj formuli:

Bruto penzija = broj bodova x faktor pristupa x trenutna vrednost x faktor vrste penzije

Ako ne odete u prevremenu penziju i ako je u pitanju redovna starosna penzija, onda su faktor pristupa i faktor vrste penzije jednaki

1. Primer izračunavanja penzije

Pretpostavimo da ste radili u zapadnoj Nemačkoj pet godina, imali prosečnu platu i bili obavezno osigurani u penzijskom sistemu. Tako ste akumulirali tačno pet penzijskih bodova.

Sa trenutnom vrednošću boda od 40,79 evra, vaša mesečna bruto penzija bi bila:5 x 1 x 40,79 x 1 = 203,95 evra

Šta ako ova penzija nije dovoljna za život?

U članku se navodi da možete saznati koje beneficije i socijalnu pomoć možete da zatražite ako vaša penzija ne pokriva vaše osnovne životne potrebe. Takođe se navodi da:

Ako ne sakupite punih jedan bod godišnje tokom ovih pet godina, iznos vaše penzije će se promeniti.

Na veb-sajtu Nemačkog penzionog osiguranja postoji kalkulator koji možete koristiti da izračunate kolika će biti vaša penzija – i kada je možete zatražiti.