Razlog je bio povećana koncentracija arsena u vodi. Mnogi Zrenjaninci su govorili da voda i ranije nije bila za piće samo je to tada i zvanično saopšteno. Godine su se nizale jedna za drugom, prolazile su decenije, a problem sa pijaćom vodom u ovom gradu je ostao problem.

Procenjuje se da stanovnici ovog grada zajedno potroše oko 20.000 evra dnevno za kupovnu flaširane vode. Oni siromašniji koristili su vodu iako su znali da nije ispravna. U ovom gradu danas žive mladi ljudi koji su rodjeni i odrasli i Zrenjaninu a da nikad nisu okusili ni kap vode iz česme.

Posle više od 20 godine problema sa pijaćom vodom mukama Zrenjaninaca je konačno došao kraj, Prošle godine 20.maja u Zrenjaninu je konačno iz česme potekla ispravna pijaća voda.Mnogi gradjani su i dalje sumnjičavi pa se otišlo korak dalje.

Pored kontrole u laboratoriji koja se sprovodi na svakih 60 minuta postoji i obline kontrola u realnom vremenu, pa ni jedna voda u Srbiji nije više konzrolisana kao ova u Zrenjaninu.

Kompanija Metito Utilities koja se bavi razvojem, ulaganjem i vođenjem projekata održivih rešenja za upravljanje vodom, pokrenula je program "Dani otvorenih vrata u Postrojenju za preradu vode u Zrenjaninu", pozivajući građane da posete objekat i iz prve ruke saznaju kako se obezbeđuje pouzdano i održivo snabdevanje vodom.

Pokretanje programa obeleženo je medijskom posetom novinara nacionalnih i lokalni medija. Oni su obišli postrojenje i dobili uvid u proces prerade koji obezbeđuje bezbednu pijaću vodu za više od 70.000 stanovnika Zrenjanina.

- Postrojenje za preradu vode u Zrenjaninu je razvijeno sa prilagođenim, višestepenim pristupom preradi, i odgovara jedinstvenom sastavu vode u regionu. Kroz program Dana otvorenih vrata pozivamo građane da iz prve ruke vide proces prerade vode i upoznaju se sa primenjenim inženjerskim metodologijama i sistemima monitoringa koji podržavaju svakodnevne procese proizvodnje. Na taj način želimo da izgradimo dugoročno poverenje kroz transparentnost i otvorenost - izjavio je Branislav Zec, direktor kompanije Metito Utilities u Srbiji.

Projekat postrojenja za preradu vode u Zrenjaninu, koji realizuje Metito Utilities, a koji su ovoj kompaniji dodelili Grad Zrenjanin i JKP "Vodovod i kanalizacija“, predstavlja prvi projekat javno-privatnog partnerstva (PPP) u sektoru vodosnabdevanja u Srbiji. Postrojenje radi od maja 2025. godine i proizvodi prečišćenu vodu u potpunoj saglasnosti sa svim važećim standardima Republike Srbije za pijaću vodu. Nakon potvrde nadležnih organa, dugogodišnja zabrana korišćenja vode za piće zvanično je ukinuta u oktobru 2025. godine, što je označilo veliki iskorak za javno zdravlje, održivost i dugoročnu dobrobit građana Zrenjanina.

Kao dugoročni partner, Metito Utilities trenutno realizuje dva velika projekta u Srbiji, sa ukupnim investicijama većim od 57 miliona evra, podržavajući dugoročna, održiva poboljšanja vodne infrastrukture i dobrobit zajednice.

Kako se prijaviti

Posete u okviru programa "Dani otvorenih vrata u Postrojenju za preradu vode u Zrenjaninu" odvijaće se u malim grupama, uz obaveznu prethodnu registraciju i poštovanje bezbednosnih procedura.

Zainteresovani građani mogu pronaći više detalja i popuniti registracioni formular na sajtu www.pannonianwater.com.

Sama registracija ne garantuje učešće. Prisustvo će biti potvrđeno unapred putem e-maila i/ili telefona, u zavisnosti od raspoloživih mesta.

Tokom vođenih poseta, učesnici će dobiti uvid u svaku fazu procesa prečišćavanja i upoznati tim stručnjaka zadužen za svakodnevni rad postrojenja, kao i tehnologiju i ekspertizu zahvaljujući kojima je voda u Zrenjaninu bezbedna za biće.