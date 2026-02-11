Slušaj vest

Ova pravila će pomoći u smanjenju otpada, ograničavanju štete po životnu sredinu i stvoriti ravnopravnije uslove za kompanije koje primenjuju održive poslovne modele, omogućavajući im da iskoriste prednosti cirkularne ekonomije, navode iz Evropske komisije.

Procenjuje se da svake godine u Evropi 4 do 9 odsto neprodate tekstilne robe bude uništeno. Ovaj otpad generiše oko 5,6 miliona tona ugljen-dioksida (CO2). Zabrana uništavanja biće obvezna za velike kompanije od 19. jula ove godine, a za srednja preduzeća od 2030. godine.

Uništavanje će biti dozvoljeno samo u opravdanim situacijama, poput bezbednosnih razloga ili zbog oštećenja proizvoda. Nacionalne vlasti će nadgledati poštovanje ovih pravila.

Umesto da odbacuju zalihe, kompanije se podstiču da efikasnije upravljaju zalihama, vraćanjem robe i istraže alternative kao što su preprodaja, prerada, donacije ili ponovna upotreba.

- Tekstilni sektor predvodi u tranziciji ka održivosti, ali i dalje postoje izazovi. Brojke o otpadu pokazuju potrebu za delovanjem. Sa ovim novim merama, tekstilni sektor će biti osnažen da se kreće ka održivim i cirkularnim praksama - izjavila je komesarka za životnu sredinu Džesika Rosval, piše eKapija.

Samo u Francuskoj svake godine se uništava roba u vrednosti od oko 630 mil EUR. Onlajn kupovina takođe pogoršava problem: u Nemačkoj se svake godine odbacuje gotovo 20 miliona vraćenih proizvoda.