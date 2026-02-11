Slušaj vest

Indeks Belex15 oslabio je za 0,01 odsto, dok je Belexline zabeležio pad od 0,06 procenata.

Među dobitnicima se izdvojio „Philip Morris Operations“ iz Niša, čija je akcija poskupela za 0,43 odsto i na zatvaranju dostigla cenu od 9.290 dinara.

S druge strane, najveći pad zabeležila je „Goša FOM“ iz Smederevske Palanke, čije su akcije pojeftinile za 2,35 odsto, na 1.660 dinara po akciji. Na gubitničkoj listi našlo se i beogradsko „Dunav osiguranje“, sa blagim padom vrednosti od 0,05 odsto, dok je cena akcije na kraju trgovanja iznosila 1.859 dinara.

Najveći promet ostvaren je upravo akcijama „Dunav osiguranja“, u vrednosti od 1,16 miliona dinara. Po obimu trgovanja sledio je „Impol Seval“ iz Sevojna, sa prometom od 247.860 dinara.