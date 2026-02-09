Slušaj vest

Indeks Belex15 oslabio je za 0,25 odsto, dok je Belexline zabeležio pad od 0,21 odsto. Tokom dana nije bilo dobitnika među najtrgovanijim hartijama, a gubitničku listu predvodila je kompanija Goša FOM iz Smederevske Palanke. Akcije ove firme pojeftinile su za 2,24 odsto i na zatvaranju trgovanja vredele su 1.662 dinara.

Pad je zabeležila i beogradska kompanija Messertehnogas, čije su akcije oslabile za 1,35 odsto, završivši dan na nivou od 36.500 dinara po akciji.

Najveći deo današnjeg prometa ostvaren je upravo trgovinom akcijama Goše FOM, u ukupnoj vrednosti od 553.360 dinara, dok se na drugom mestu po obimu trgovanja našao Messertehnogas sa prometom od 73.000 dinara.

