Ista satnica važi i za utorak 17. februara, saopštio je danas Sekretarijat za privredu Grada Beograda.

Kako je navedeno, na dan državnog praznika Sretenje (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati mogu da budu zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu rade najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Naglašava se i da su dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Sekretarijat za privredu podseća i da svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika Dan državnosti Srbije - Sretenje mogu da budu otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena.

Radno vreme trgovinskih i zanatskih objekata na Sretenje, određeno je odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda.