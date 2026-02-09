Slušaj vest

Mašine za kopanje beogradskog metroa, takozvane krtice, ovog proleća kreću iz Kine preko luke Konstanca ka Beogradu. Cilj je da budu instalirane što pre i da počnu sa kopanjem tunela ka metro stanicama, ukazao je gradski menadžer Miroslav Čučković za Newsmax Balkans.

Kako je naglasio, izgradnja beogradskog metroa ulazi u vidljivu fazu već ovog proleća, kada se očekuje dolazak dve mašine za kopanje tunela.

- Dve lokacije na kojima će krenuti kopanje tunela su Makiško polje, pa dalje ka Žarkovu, Banovom brdu i Adi Ciganliji, i Pančevački most, odnosno u zoni Bogoslovije i Ulice Vuka Vrčevića pa dalje ka Trgu republike i Skadarliji. U tom delu prve stanice će biti Pančevački most i Dunav stanica - kazao je on.

1/5 Vidi galeriju Ovako će izgledati metro u Beogradu Foto: Ministarstvo Građevinarstva I Saobraćaja, Beoinfo

Kako je dodao, na današnjem sastanku kojim predsedava ministar finansija Siniša Mali biće definisani tačni datumi za početak izgradnje metro stanica.

- Za ekspropijaciju na trasi prve linije i budućih stanica isplaćeno je do sada 6 milijardi dinara hiljadama građana. Za svaku od ovih stanica urađen je i elaborat o izmešanju instalacija. Iskop stanica biće veličine stadiona, a u proseku ići će na 20 metara, na Trgu republike čak 40 - kazao je Čučković.

Neke ulice poput Cvijićeve ili Vodovodske, kako je napomenuo, zbog iskopa moraće da budu delimično ili u potpunosti zatvorene. Na pitanje kada kopanje na trasi prve linije definitivno kreće, Čučković je naglasio ovog proleća.

Kada je reč o šinskom saobraćaju u glavnom gradu, Čučković se osvrnuo i na novu prugu ka Nacionalnom stadionu naglasivši da će prvi voz od ukupno 10 garnitura naručenih za gradsku železnicu stići u novembru, a ostali do marta naredne godine.