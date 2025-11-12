Slušaj vest

Papirne karte za metro u Parizu postaju stvar prošlosti i biće zamenjene digitalnim kartama i žetonima, objavio je RATP, kompanija koja upravlja prevozom u francuskoj prestonici.

Prodaja papirnih karata zvanično je završena u sredu, kao deo postepenog smanjenja broja prodajnih mesta za karte za jednokratnu upotrebu, koje su se prodavale više od 500 miliona puta godišnje.

Promena je deo višegodišnje tranzicije ka digitalnim kartama i većoj upotrebi tokena, javlja dpa.

Pre dve godine, čuveni „Carnet de 10“, paket od deset karata popularan među turistima koji se mogao kupiti po sniženoj ceni, postao je stvar prošlosti.

Svako ko još uvek ima papirne karte može ih koristiti do sledeće godine, nakon čega će moći da ih zameni za druge oblike.

RATP je saopštio da ukidanje papirnih karata, uvedeno otvaranjem metroa pre 125 godina, ima za cilj „smanjenje uticaja na životnu sredinu napuštanjem proizvodnje i reciklaže papirnih karata“.

RATP takođe ima za cilj da ubrza putnički saobraćaj, poboljša njihovo iskustvo i učini metro lakšim za sve putnike.