Krovna kompanija Meta, u čijem su vlasništvu Facebook, navodno testira drastično ograničenje koje bi moglo da promeni pravila igre za mnoge korisnike. Prema novom modelu, profesionalni profili, što uključuje kompanije, kreatore sadržaja i medijske kuće, mogli bi da objave samo dva priloga mesečno koji sadrže spoljne linkove. To bi se odnosilo na sve linkove koji korisnike vode van Facebooka, poput onih ka internet-sajtovima, veb-prodavnicama ili novinskim člancima. Svi koji bi želeli češće da objavljuju takav sadržaj ubuduće bi morali to da plaćaju, piše Bild.

Odnosi se na profesionalni režim

Ovo testiranje je prvenstveno usmereno na stranice i profile koji koriste takozvani "profesionalni režim“ (Professional Mode). Kada korisnik iskoristi svoje mesečno ograničenje, dalja objavljivanja sa linkovima ili uopšte ne bi bila moguća ili bi im doseg bio drastično smanjen, čime bi praktično postala nevidljiva. Profesionalni korisnici već su počeli da dobijaju odgovarajuća upozorenja o novom limitu. Ograničenje bi imalo ogromne posledice, s obzirom na to da kompanije putem Facebooka promovišu svoje proizvode i usluge, kreativci svoje projekte, a mediji usmeravaju čitaoce ka svojim portalima. Uvođenje fiksnog limita na linkove iz temelja bi ugrozilo i promenilo ove poslovne modele.

Ukoliko Meta odluči da trajno uvede ovaj model, mogućnost objavljivanja dodatnih linkova bila bi vezana za pretplatu „Meta Verified“. Cena ove usluge za pojedince trenutno se kreće od oko 12 do 17 američkih dolara mesečno, u zavisnosti od platforme. Međutim, za poslovne korisnike cene su znatno više. Prema dostupnim informacijama, pretplata za kompanije počinje od oko 45 dolara, a u zavisnosti od izabranog paketa može da dostigne i do 350 dolara na mesečnom nivou.

Eksperimentalna faza

Iz Mete naglašavaju da je za sada reč isključivo o eksperimentu, odnosno testnoj fazi. Kako navode, proveravaju da li mogućnost neograničenog deljenja linkova predstavlja stvarnu dodatnu vrednost za korisnike koji plaćaju pretplatu. Prema pisanju nemačkog Bilda, još uvek nije poznato da li će ovo kontroverzno ograničenje zaista i trajno zaživeti na najpopularnijoj društvenoj mreži na svetu.