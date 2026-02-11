Slušaj vest

Nemački autoklub (ADAC) donosi informacije iz servisa u Hamburgu, Kelnu i Minhenu, o servisiranju električnih automobila i vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Ukupno je zatraženo 120 procena troškova od servisa pet proizvođača vozila (BMW, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz i Volkswagen). Sa 94 primljena odgovora, cene se značajno razlikuju.

Skuplji servis za dizelaše i benzince

Upiti su pokazali da su procene troškova za električne automobile uopšteno bile jeftinije od onih za uporedive motore sa unutrašnjim sagorevanjem. U sva tri grada i okolnim opštinama, sa izuzetkom brnda Dacia, troškovi održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem bili su barem za trećinu veći nego za uporedive električne automobile.

To odgovara realnom stanju, budući da električni automobili uopšteno zahtevaju manje posla i delova od motora sa unutrašnjim sagorevanjem, piše Revija HAK.

Imaju manje mehaničkih komponenti, a nedostaju im mnoge stavke, poput motornog ulja, filtera za ulje ili svećica (kod benzinaca), koji se moraju redovno menjati na motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Najveća razlika u troškovima kod BMW-a

Najveća razlika u troškovima servisa bila je kod marke BMW.

Kod BMW-a je servis električnih automobila u proseku 58 posto jeftiniji od uporedivog automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

Električni automobili su takođe jeftiniji kod Mercedesa (45 posto), VW-a (44 posto) i Hyundaija (39 posto). Samo kod Dacije vlasnik automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem prolazi bolje i plaća u proseku 43 posto manje za pregled.

Takođe je bilo upečatljivo da su u gotovo polovini radionica sa detaljnim troškovnikom za električna vozila i motore sa unutrašnjim sagorevanjem, cene sata rada za električna vozila bile postavljene više nego za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

U proseku, "električna doplata" za satnicu radionice iznosila je oko 17 odsto. Tehnički, to se ne može opravdati. Kada bi cena sata bila ista, troškovi održavanja električnih vozila bili bi još niži.

Pretpostavlja se da povećanom cenom satnice za električne automobile, servisi pokušavaju nadoknaditi gubitke koji nastaju zbog nižih cena održavanja tih vozila.