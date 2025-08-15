Slušaj vest

Kako je broj električnih automobila na putevima sve veći, tako raste i znanje o njihovom održavanju i popravkama.

"Što je više električnih automobila na putevima, to je razlika u visini štete manja", objašnjava Anja Kaefer-Rohrbach, zamenica direktora GDV-a.

Manji troškovi popravki mogu podstaći veće prihvatanje električnih automobila, što je posebno značajno u Nemačkoj, gde je do 1. aprila registrovano 1,7 miliona električnih vozila – pet puta više nego početkom 2021. godine.

GDV je do ovih zaključaka došao nakon analize 53 para sličnih modela benzinskih i električnih vozila, poredeći troškove nesreća i popravki.