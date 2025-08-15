Glavni razlog za smanjenje troškova je veće iskustvo mehaničara, vatrogasaca i drugih stručnjaka u radu sa električnim vozilima.
KOLIKO BI VAS KOŠTALA POPRAVKA OVOG AUTOMOBILA? Mnogi ga sad voze, ali postoji način da sanaciju platite manje
Kako je broj električnih automobila na putevima sve veći, tako raste i znanje o njihovom održavanju i popravkama.
"Što je više električnih automobila na putevima, to je razlika u visini štete manja", objašnjava Anja Kaefer-Rohrbach, zamenica direktora GDV-a.
Manji troškovi popravki mogu podstaći veće prihvatanje električnih automobila, što je posebno značajno u Nemačkoj, gde je do 1. aprila registrovano 1,7 miliona električnih vozila – pet puta više nego početkom 2021. godine.
GDV je do ovih zaključaka došao nakon analize 53 para sličnih modela benzinskih i električnih vozila, poredeći troškove nesreća i popravki.
