Cene kvadrata u Beogradu u proseku se kreću između 2.500 i 3.000 evra

Slušaj vest

Tržište nepokretnosti u Republici Srbiji u trećem kvartalu 2025. godine pokazuje rast vrednosti tržišta od 2,2% i smanjenje broja transakcija od 2,6% u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji iznosila je 1,8 milijardi evra, a ukupan broj kupoprodajnih ugovora bio je 30.511, pri čemu je važno naglasiti da je ovakav rezultat ostvaren u specifičnim okolnostima.

Naime, tokom jula 2025. godine došl o je do prekida u radu informacionih sistema Ministarstva pravde, usled čega u određenom periodu nije bilo moguće overiti ugovore o kupoprodaji kod nadležnih organa overe. Uprkos ovim privremenim ograničenjima u funkcionisanju sistema, tržište nepokretnosti u trećem kvartalu održalo je stabilan nivo.

Kupuje se najviše za keš

Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti zauzima prodaja stanova sa 1,1 milijardom evra (sa učešćem od 60% od ukupno prometovane vrednosti). Za kuće je izdvojeno 161,6 miliona evra (8% od ukupne vrednosti), za građevinsko zemljište 99,4

miliona evra (6% od ukupne vrednosti), za poslovne prostore 66 miliona evra (4% od ukupne vrednosti), za poljoprivredno zemljište 50,6 miliona evra (4% od ukupne vrednosti). Kada je reč o načinu plaćanja, 16% svih prometovanih nepokretnosti finansirano je putem kredita, što predstavlja povećanje od 6 procentnih poena u odnosu na isti period prethodne godine.

Najviše su kreditna sredstva korišćena za kupovinu stanova, pri čemu je 34,5% svih kupovina realizovano na ovaj način, što je primetan rast u odnosu na 24,5% iz istog perioda prošle godine.

Rast prodaje nekretnina u većim gradovima

U trećem kvartalu 2025. godine, broj kupoprodajnih ugovora u većim gradovima porastao je u odnosu na isti period prošle godine: u Nišu 2,3% i Beogradu 0,2%. Smanjenje je zabeleženo u Novom Sadu 9,3% i u Kragujevcu 20,4%. Za stanove je u Beogradu izdvojeno ukupno 577,6 miliona evra.

Kancelarija Javni beležnik LJubica Bajić sa teritorije Osnovnog suda u Novom Sadu dostavila je 462 kupoprodajna ugovora, što predstavlja najveći broj kupoprodajnih ugovora, dok je kancelarija Javni beležnik Dragina Divac sa teritorije Drugog osnovnog suda u Beogradu kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava od 50,9 miliona evra u trećem kvartalu 2025. godine. Kancelarija Javni beležnik Dragina Divac sa teritorije Drugog osnovnog suda u Beogradu je kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava na delimično regulisanom tržištu nepokretnosti od oko 21,9 miliona evra, a to je ujedno i kancelarija sa najvećim brojem dostavljenih ugovora na delimično regulisanom tržištu nepokretnosti – 145 ugovora u trećem kvartalu 2025. godine.

Najskuplji kvadrat u Beogradu na vodi

Najveći iznos novčanih sredstava izdvojen za stan na teritoriji gradske opštine Savski Venac, ukupne površine 284 m 2 , iznosi 1,4 miliona evra, dok je najskuplji kvadrat stana prodat po ceni od 6.818 evra na teritoriji iste gradske opštine (lokacija Beograd na vodi). Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac (Grad Beograd) za 1,7 miliona evra. Najskuplje garažno mesto u trećem kvartalu plaćeno je 50.000 evra na Savskom Vencu.