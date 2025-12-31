Slušaj vest

Koga u velikom gradu ne vezuje posao ili neke druge porodične obaveze, a u potrazi je za mirnijim mestom i domom u prirodi možda bi kuća u selu Kamenica u opštini Bojnik mogla da bude dobar izbor.

Naime, u tom selu se prodaje kuća od 154 kvadratna metra i placom površine 10 ari po ceni od 25.000 evra. Za tu sumu novca potencijalni vlasnik dobija potpuno nameštenu i legalizovanu nekretninu.

- Leskovac, opština Bojnik, selo Kamenica, kuća sa 10A placa, 154m2, legalizovana, nameštena 25.000 evra . Samo keš - piše u oglasu koji je objavio Dragan na portalu Dijaspora online.

Kuća od 154m2 i 10 ari placa u selu Kamenac u opštini Bojnik ponuđena je na prodaju za 25.000 evra