Slušaj vest

Skrivena simbolika u amblemima automobilskih brendova nije novost, pa ni Toyota nije izuzetak. Na prvi pogled, tri prepoznatljiva ovala formirana u obliku slova "T" deluju jednostavno, ali prema zvaničnom objašnjenju kompanije imaju dublje značenje.

Toyota navodi da dva centralna ovala simbolizuju "ujedinjenje srca kupaca i srca Toyota proizvoda", dok prostor unutar spoljnog ovala predstavlja tehnološki napredak kompanije i neograničene mogućnosti u budućnosti.

Iako neki smatraju da je reč o marketinškoj poruci, Toyota naglašava da logo odražava posvećenost pouzdanim i pristupačnim automobilima, ali i snažan tehnološki razvoj brenda.

Na Internetu se često može pronaći tvrdnja da se iz ovala logotipa mogu formirati sva slova naziva "Toyota", ali to nije zvanično objašnjenje kompanije.

Ipak, Toyota potvrđuje da dva unutrašnja ovala formiraju slovo "T", a ujedno podsećaju i na oblik volana.

Pre savremenog znaka, Toyota je koristila jednostavan natpis imena brenda, dok je današnji logo predstavljen 1989. godine na modelu Celsior povodom 50. godišnjice kompanije.

Od tada je postao jedan od najprepoznatljivijih simbola u auto-industriji.