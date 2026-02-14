Slušaj vest

Na području Sisačko-moslavačke županije planirana je izgradnja čak 18 farmi pilića, klanica i postrojenja za preradu piletine, iza kojih stoji ukrajinski kapital.

Glavni investitor je Premium Chicken Company, povezana sa ukrajinskim biznismenom Andrijem Matiukhom, osnivačem kladioničarske grupacije Favbet. Ukupna vrednost investicije procenjuje se na više od 600 miliona evra.

Andrij Matiukha je ukrajinski preduzetnik koji je osnovao grupaciju Favbet, jednu od većih kompanija u industriji igara na sreću, zbog čega ga mediji zovu i "kraljem kladionica".

Prema dostupnoj dokumentaciji, samo klanica u Sisku imala bi kapacitet klanja oko 82 miliona pilića godišnje, dok bi tri planirane klanice mogle dostići kapacitet i do 270 miliona pilića godišnje.

Ekološka udruženja upozoravaju na moguće ozbiljne posledice po životnu sredinu, traže kumulativnu procenu uticaja svih projekata i tvrde da bi region mogao da se suoči sa zagađenjem vode, vazduha i tla.

Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije navodi da se u procedurama već procenjuju kumulativni uticaji i da su za neke projekte izdata rešenja o prihvatljivosti. Ipak, deo lokalne javnosti i proizvođača peradi izražava zabrinutost, ističući da bi megafarme mogle ugroziti stotine porodičnih gazdinstava.

Realizacija pojedinih projekata trenutno je na čekanju, a za 21. februar najavljen je protest građana.