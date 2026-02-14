Slušaj vest

Iako se prodaje po visokim cenama, njeno uzgoj je iznenađujuće jednostavan, brz i isplativ, čak i na balkonu. Rukola je biljka koja može doneti ozbiljne uštede u bašti ili plasteniku, ali i solidnu zaradu.

Ova biljka je čest dodatak salatama, toplim jelima i sendvičima, ali se u maloprodaji prodaje po cenama koje mnoge obeshrabruju od redovne kupovine. Zato sve više ljudi razmišlja o sopstvenom uzgoju.

Rukola je izuzetno zahvalna biljka jer brzo raste i ne zahteva mnogo nege. Prvi listovi se mogu ubrati tri do pet nedelja nakon setve, a nakon orezivanja biljka se obnavlja, što omogućava višestruku berbu tokom sezone.

Kada i kako sejati rukolu

Velika prednost je njena otpornost na niže temperature, zbog čega se može gajiti skoro tokom cele godine. Najbolje vreme za setvu je proleće i jesen, kada se temperature kreću između 10 i 20 stepeni. Rukola brzo cveta tokom leta, pa se preporučuje setva u delimičnoj hladovini.

Seme se seje plitko, na dubinu od pola do jednog centimetra, sa razmakom između redova od oko deset centimetara. Da bi sveži listovi bili dostupni u svakom trenutku, setva se može ponavljati svakih nekoliko nedelja. Rukola ne zahteva intenzivnu negu, ali je redovno zalivanje neophodno. Ako se zemljište osuši, listovi mogu postati gorki. Dovoljno je malo komposta, bez potrebe za jakim đubrivima.

Berba počinje veoma brzo. Listovi se mogu brati pojedinačno ili se cela biljka seče u osnovi. Mladi listovi su blaži i najukusniji, dok vremenom dobijaju jači, začinjeniji ukus. Na površini od jednog kvadratnog metra moguće je dobiti do dva kilograma rukole po sezoni, što je značajna ušteda u poređenju sa cenama u prodavnicama. Seme je jeftino, a prinos višestruko premašuje ulaganje, navodi Kamatica.

Gajenje na balkonu? Definitivno je moguće

Za one koji nemaju baštu, rukolu je moguće bez problema gajiti u većim saksijama ili kutijama na balkonu. Redovnom setvom, sveži listovi mogu biti dostupni skoro tokom cele godine, čak i u urbanim uslovima.

Prema procenama, minimalna investicija u gajenje rukole je oko 50 evra ako proizvođač već ima osnovnu opremu. Prosečna ulaganja se kreću između 70 i 100 evra, dok maksimalni troškovi, ako se sve kupi i iznajmi, dostižu oko 130 evra. Prosečan prinos po setvi je 80 do 120 kilograma po aru, dok se na otvorenom polju godišnje može postići ukupno 250 do 500 kilograma.

Rukola se prodaje restoranima, pijacama i veleprodaji po ceni od 10 do 25 evra po kilogramu, dok je maloprodajna cena između 2,50 i 4,50 evra. Ako uzmemo prosečnu otkupnu cenu od 1,70 evra po kilogramu, prihod je oko 700 evra godišnje. Sa troškovima od približno 100 evra, neto dobit je oko 600 evra po hektaru.