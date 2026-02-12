Kako magneti na vratima utiču na rad frižidera

Slušaj vest

Postoji stari mit da magneti ometaju rad motora, elektroniku ili "smanjuju snagu“ hlađenja frižidera, ali stvarna potrošnja energije je mnogo jednostavnija.

Frižider stalno gubi hladnoću i prima toplotu iz okoline, a kompresor se uključuje kako bi nadoknadio tu razliku. Magnet zalepljen na vrata sam po sebi ne troši dodatnu struju – kompresor radi prema temperaturi koju očitavaju senzori i termostat.

Najveći uticaj na potrošnju imaju kvalitet izolacije, razmena toplote i to koliko često otvaramo vrata. To su ključni faktori koji određuju koliko će uređaj raditi i koliko će energije potrošiti.

Slabi, dekorativni magneti po pravilu ne mogu poremetiti rad kompresora niti oslabiti gumenu zaptivku na vratima. Problem nastaje tek u posebnim situacijama.

Kada magneti mogu povećati potrošnju

Deblji magneti, metalne štipaljke, teški suveniri ili magnetne ploče postavljeni tačno uz ivicu vrata mogu sprečiti potpuno prijanjanje zaptivke. Ako vrata nisu savršeno zatvorena, topao vazduh ulazi u unutrašnjost, povećava se vlaga, a kompresor mora da radi češće i duže. Posledica može biti i pojačano stvaranje leda u zamrzivaču.

Kod modernih frižidera sa preciznim senzorima i mehanizmima dovoljan je i manji otklon da vrata ne nalegnu kako treba. U tim slučajevima problem nije u magnetizmu kao takvom, već u nepropusnosti i mehaničkoj prepreci.

Često otvaranje vrata dodatno troši energiju

Ako vrata koristite kao "oglasnu tablu“ za beleške, jelovnike ili rasporede, veća je verovatnoća da ćete ih češće otvarati. Svako otvaranje znači ulazak toplog vazduha i dodatni rad kompresora, što povećava potrošnju struje.

Nepropusnost možete proveriti vrlo jednostavno: ubacite list A4 papira između zaptivke i okvira, zatvorite vrata i pokušajte da ga izvučete. Ako papir na nekom mestu izlazi bez otpora, zaptivka ne prijanja u potpunosti.

Kondenzacija, prekomerno stvaranje leda u zamrzivaču, dugotrajan rad kompresora i vrata koja se ne zatvaraju do kraja tipični su simptomi problema. U većini slučajeva dovoljno je ukloniti teške magnete sa ivice vrata ili poravnati zaptivku kako bi se potrošnja vratila u normalu.