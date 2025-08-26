Slušaj vest

"Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, moraćemo im naplaćivati carinu od 200 posto, ili nešto slično”, izjavio je Tramp u ponedeljak u Beloj kući na sastanku s južnokorejskim predsednikom Lijem Džae Mjungom.

Američki predsednik priznao je da bi takve ekstremne mere u praksi zaustavile trgovinu s Kinom, dodavši da bi taj scenario, bude li to nužno, bio prihvatljiv za SAD.

Retki zemni elementi ključne su sirovine za modernu tehnologiju, a upotrebljavaju se u proizvodnji mobilnih telefona, vetroturbina, električnih vozila i vojne opreme. Posebno važnu ulogu imaju magneti od tih metala.

Kina je vodeća svetska zemlja u proizvodnji i obradi retkih zemnih elemenata, dok se SAD oslanjaju na uvoz. U jeku trgovinskog sukoba Peking je ranije ograničio izvoz retkih zemnih metala i magneta, prenela je agencija Hina.

