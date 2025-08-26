TRAMP NE MOŽE BEZ KINESKIH MAGNETIĆA! Preti Kini carinama od 200 odsto ako ih ne bude isporučivala Americi
"Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, moraćemo im naplaćivati carinu od 200 posto, ili nešto slično”, izjavio je Tramp u ponedeljak u Beloj kući na sastanku s južnokorejskim predsednikom Lijem Džae Mjungom.
Američki predsednik priznao je da bi takve ekstremne mere u praksi zaustavile trgovinu s Kinom, dodavši da bi taj scenario, bude li to nužno, bio prihvatljiv za SAD.
Retki zemni elementi ključne su sirovine za modernu tehnologiju, a upotrebljavaju se u proizvodnji mobilnih telefona, vetroturbina, električnih vozila i vojne opreme. Posebno važnu ulogu imaju magneti od tih metala.
Kina je vodeća svetska zemlja u proizvodnji i obradi retkih zemnih elemenata, dok se SAD oslanjaju na uvoz. U jeku trgovinskog sukoba Peking je ranije ograničio izvoz retkih zemnih metala i magneta, prenela je agencija Hina.
Kurir Biznis/B92