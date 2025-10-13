Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetikeDubravka Đedović Handanovićizjavila je danas da je razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Upravnog odbora Gasproma Aleksandrom Djukovim bio iskren, otvoren i konstruktivan i poručila da građani nemaju razloga za brigu i da neće doći do energetske krize nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Đedović Handanović je za RTS rekla da će Vlada Srbije nastaviti da radi na pronalaženju rešenja u vezi sa NIS-om.

''Nastavićemo da razgovaramo i da radimo na tome da dođemo do rešenja. Neće biti energetske krize'', rekla je Đedović Handanović.

Istakla je da kada se razgovara sa partnerima važno je tražiti konstruktivno rešenje, a Srbija je do sada uvek bila dobar domaćin investitorima.

- Ja sam, kao građanin Srbije ponosna kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić branio interese svoje zemlje i svojih građana - navela je ministarka Đedović Handanović.

Ističe da je srpska strana bila iskrena.

- Sankcije nisu uvedene zbog Srbije ili zbog vlasti u Srbiji ili protiv vlasti u Srbiji - tvrdi Dubravka Đedović Handanović i kaže da su to bile "osvetničke sankcije Bajdenove administracije prema Rusiji".

Kaže da smo mi strana koja je pogođena dok dve velike sile vode svoje ratove.

''U odnosu sa partnerima morate biti iskreni, morate biti transparentni i morate tražiti konstruktivna rešenja. Ovo pitanje nije lako. Ne tiče se Srbije. Ove sankcije koje su uvedene nisu uvedene zbog Srbije, niti zbog vlasti u Srbiji, niti protiv vlasti u Srbiji. One su uvedene zbog Rusije i zbog odnosa Amerike i Rusije'', objasnila je ministarka.

Ona je podsetila da su sankcije NIS-u odlagane osam puta, a kako je ocenila, razlog odlaganja su dobri spoljnopolitički odnosi Srbije.

Kaže da nećemo ugroziti energetsku bezbednost Srbije.

- Imamo nekoliko opcija i mi smo zadovoljni. Nećemo dozvoliti da naši građani pate. Rafinerija mora da radi.

- Zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću razgovora. I jedni i drugi smo bili baš takvi. Nije lako vreme i nije malo breme pred nama, ali ono što mogu da kažem građanima Srbije - nestašica nafte, naftnih derivata, niti bilo kakve velike energetske krize u Srbiji neće biti! Građani budite mirni, država je tu da za vas - naveo je on.