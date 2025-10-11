Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Ðedović Handanović obraća se građanima povodom aktuelne situacije u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) i narednim potezima države u sektoru energetike.

- Juče je održana hitna vanredna sednica Odbora direktora NIS. Očekivali smo da čujemo kakv je plan za dalje poslovanje, narednih meseci, taj plan nismo čuli, ni plan ni program i to je zabrinjavajuće. I ranije smo pričali sa ruskim partnerima, čuli smo tada da je plan bio da se rat završi, da dođe do dogovora i da će to uticati i na sankcije, svedoci smo da se to nije desilo.

Ministarka kaže da će se predsednik Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov sastati u ponedeljak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da očekujemo da čujemo kakav je plan Rusa povodom sankcija koje su SAD uvele NIS-u.

- Mi očekujemo da čujemo u narednim danima šta je plan i program pre svega ruskih partnera, šta su smislili. Sankcije su najavljene još u decembru prošle godine, uvedene su u januaru, stupile na snagu u oktobru i zaista očekujemo da čujemo od ruskih partnera. Samo da plan ne bude da vreme prolazi i da plana nema. Očekujemo da se zaštiti interes Srbije, da se zaštiti energetska sigurnost i bezbednost i to je naš cilj i interes. Da saslušamo prvo, pa ćemo nakon sastanka izaći sa predlozima našim.

Foto: Screenshot RTS

- Nismo čuli plan i program, mi smo više puta rekli, ne želimo da nacionalizujemo ničiju imovinu, da je skandalozno što se imovina otima danas, da se ruska imovina otima, želimo da budemo sigurna destinacija za investitore i to je naš cilj. Da budemo dobri partneri svima. Čuli smo juče da se menadžment kompanije nada da će Vučić da nađe rešenje na višem nivou. Predsednik nema magičan štapić, razgovori su vođeni, ali u celoj ovoj situaciji, ponavljam, šta je plan za snabdevanje sirovom naftom, za nastavak rada Rafinerije, šta je sa zaposlenima, a da taj plan ne uključuje samo da vreme prolazi. Očekujemo te odogovre nakon sastanka sa predsednikom Vučićem.

- Mi smo zalihe prethodnih godina podigli, mi smo odgovorno radili u prethodnom periodu, godinama. Očekujemo nove isporuke naftnih derivata u narednom periodu. Podižemo i podizaćemo rezerve, znamo da je to važno upravo ukoliko dođe ovako do nepredviđenih situacija. Građani Srbije ne treba da strepe, snabdevanje je redovno. Čuli smo juče da zalihe sirove nafte ima da Rafinerija radi do 1. novembra, NIS ima zalihe do početka decembra i šta onda? Naših rezervi ima dovoljno, nastavićemo da ulažemo, građani ne treba da strepe, treba da veruju svojoj državi, a mi ćemo raditi naporno i odgovorno da pronađemo rešenja.

Foto: Screenshot RTS

O gasu

- Snabdevanje gasa je za nas veoma važna tema. Predsednik Srbije je još u maju bio u poseti Moskvi, očekivali smo još u junu i julu da se ti razgovori okončaju. Gasni aranžman je produžen do kraja oktobra, poslednje najave su da će taj aranžman da se produži do kraja godine. Mi smo bili zaista strpljivi i fer i pošteni, jedina smo zemlja koja nije uvela sankcije. Očekujemo da se taj aranžman zaključi na duže staze, ali nam je i jako važno da imamo izvore iz više pravaca. Mi nećemo dozvoliti da bude ugoženo snabdevanje gasa. Naše je da razmišljamo dugoročno, strateški i razgovaramo o nekim drugim izvorima gasa. Očekujemo u ponedeljak da čujemo plan, da se obezbedi sigurnost snabdevanja, rad zaposlenih i rad rafinerije. Naši građani ne smeju da pate i država to neće dozvoliti - zaključila je.

Podsetimo, sankcije koje su SAD uvele NIS-u stupile su na snagu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je uvođenje sankcije NIS-u od SAD višestruko loša vest za Srbiju koju će osetiti svi građani i dodao da ćemo nastaviti razgovore sa američkim partnerima, kao i da očekujemo dalje reakcije Moskve.

Podsećajući da JANAF prekida dotok nafte, Vučić je istakao da građani ne brinu, jer Srbija ima dovoljno rezervi.