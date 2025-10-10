Slušaj vest

O tome šta se dešava na pumpama i da li je pojačano interesovanje za naftne derivate u Beogradu, nakon uvođenje sankcija Naftnoj industriji Srbije, proveravali su reporteri Kurir televizije.

Veljko Stijepović, zamenik direktora pumpe govorio je za emisiju "Redakcija":

Veljko Stijepović Foto: Kurir Televizija

- Osim promene da su uvedene sankcije, još uvek ne osećamo nikakve negativne promene ili bilo kakve promene u snabdevanju naftnih derivata. Sve se odvija potpuno normalno kako u veleprodajama, tako i u maloprodajama. Svih derivata ima dovoljno. Neka potražnja da je veća u samom skladištu nije. Sve se odvija potpuno normalno, danas očekujemo oko 12 sati, da vidimo da li ćemo imati nove cene ili nećemo, tako da za sad nema nikakvih promena niti bilo kakvog razloga za neku brigu.

Stjepanović kaže da ne očekuje poskupljenje u ovom momentu, ali da nas to sigurno čeka:

- Sama ta nabavka će ići malo komplikovanije, tako da je to nešto što se očekuje. Mi kao pumpe privatne nećemo imati samu tu nabavku, to će verovatno ići preko veletrgovaca koji će imati neke druge načine nabavljanja derivata.

Gordana Injac javila se uživo iz Čačka, gde trenutno nema gužve na pumpama:

Aleksandra Orlić i Gordana Injac Foto: Kurir Televizija

- Juče nije bilo gužvi na NIS-ovim pumpama, gužvi nema ni jutros. Dakle, mi na području grada imamo nekoliko NIS-ovih benzinskih stanica, gužve nisu primećene. Zanimljivo je da gužvi nema ni na NIS-ovim pumpama u Mrčajevcima i u Preljini, gde se tradicionalno snabdevaju naftom poljoprivredni proizvođači, a budući da je početak setve na Pragu. Očekivalo se da će ovih dana bar tamo biti gužve, međutim to nije slučaj. Juče nije bilo problema ni sa plaćanjem, mada su nam prodavci rekli da su kupci naftnih derivata, pretežno juče plaćali kešom izbegavajući platne kartice.

Takođe, u Subotici je vrlo slična situacija, a primećeno je da se određene kartice ne mogu iskoristiti:

- Ono što smo čuli od prodavaca jeste da u ovom momentu plaćanje karticom Visa nije omogućeno na NIS-ovim pumpama, dok Masterkard ponekad radi, a ponekad ne, te svakako apel svim građanima još jednom, ukoliko nisu to čuli, da ukoliko sipaju gorivo na NIS-ovim pumpama, plaćaju gotovinom - rekla je reporterka Aleksandra Orlić.

pumpe Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs