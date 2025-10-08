Slušaj vest

Naftna industrija Srbije još nije dobila nikakvo obaveštenje od Ministarstva finansija SAD (OFAC) o eventualnom novom odlaganju sankcija iako je Jadranski naftovod (JANAF) danas obavestio da je dobio produženje licence za transport nafte Srbiji do 15. oktobra, saznaje Tanjug.

Produženje licence za JANAF do 15. oktobra, prema izvoru Tanjuga, ne znači i automatsko odlaganje najavljenih američkih sankcija za NIS, koje treba da stupe na snagu u ponoć odnosno sutra u šest sati ujutru po lokalnom vremenu.

- Trenutno JANAF nema zvanične informacije o eventualnom izdavanju licence za NIS za navedeni period, niti je moguće predvideti trajanje sankcija i njihov tačan uticaj na poslovanje - dodaje se u saopštenju JANAF-a.

Hrvatska firma naglašava da će pratiti razvoj događaja, ostati u kontaktu sa korisnicima sistema i ključnim akterima i nastaviti da preduzima sve raspoložive aktivnosti kako bi osiguralo stabilno poslovanje i zadovoljstvo akcionara, poslovnih partnera i zaposlenih.