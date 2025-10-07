Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je situaciju oko nadolazećih sankcija NIS-u, ističući da očekuje teške dane za kompaniju i zemlju.

- Teško će biti, neće biti odmora, neće biti spavanja, gledaćemo da sačuvamo našu zemlju, a sa druge strane nadam se da kompanija neće otpuštati mnogo radnika - rekao je Vučić.

Predsednik je, takođe, naglasio da će pokušati da održi komunikaciju sa Rusijom, dok su pregovori sa Amerikancima praktično obustavljeni.

- Gledaćemo sa Rusima da pričamo, pošto sa Amerikancima nemamo šta da pričamo više - dodao je on.

Sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu 8. oktobra. Ipak, kompanija je još 28. septembra podnela novi zahtev američkom Ministarstvu finansija za izdavanje posebne licence koja bi odložila punu primenu sankcija. Od marta NIS traži i da bude uklonjen sa spiska sankcionisanih firmi.

"Blic Biznis" imao je uvid u dokument koji je američki OFAC poslao, dok je JANAF u međuvremenu ishodovao licencu koja omogućava nastavak poslovanja NIS-a do 8. oktobra. Iz kompanije navode da će u narednim danima JANAF, preko svog američkog advokata i uz podršku Vlade Hrvatske, pokušati da dobije produženje ove licence.