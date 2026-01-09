Slušaj vest

Indeks Belex15 zabeležio je pad od 0,06 odsto a Belexline rast od 0,07 odsto.

Rast akcija od 5,26 odsto doveo je Gošu FOM iz Smederevske Palanke na ovonedeljnu dobitničku listu a akcije ove kompanije su na kraju trgovanja vredele po 1.800 dinara.

Prvo mesto na listi gubitnika pripalo je firmi Revnost iz Novog Sada čije akcije su pale za 14,29 odsto ali su i pored pada vrednosti, na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 12.000 dinara po akciji.

Na drugom mestu je Aerodrom Nikola Tesla sa padom vrednosti akcija od 0,21 odsto a koje su na kraju trgovanja vredele po 2.350 dinara.

Akcije ove kompanije našle su se i na listi najtrgovanijih i to na prvom mestu pošto je trgovinom njima ostvaren promet od 4,22 miliona dinara.

Na drugom mestu je beogradsko Dunav osiguranje sa prometom od 1,32 miliona dinara.