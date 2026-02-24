Slušaj vest

Nakon 144 godine neprekidnog rada, Rudnik mrkog uglja (RMU) Zenica i zvanično ulazi u proces zatvaranja zbog neisplativosti poslovanja, a u javnosti se pojavila snažna inicijativa da se srce ovog kompleksa sačuva i pretvori u muzej rudarstva i industrije.

Zatvaranje zeničkog rudnika najavljeno je još pre dve godine, a federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić tada je pojasnio da je rudnik trebalo ranije da ode u stečaj zbog brojnih tehnoloških i finansijskih razloga, prenose bosanski mediji.

Inicijator ideje o očuvanju rudarskog nasleđa Afan Abazović smatra da bi upravna zgrada, prepoznatljivi rudarski toranj i drugi prateći objekti mogli imati ogroman turistički potencijal, ali i istorijsku vrednost.

Ovu ideju podržao je i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je izrazio spremnost Grada da otkupi deo objekata i pretvori ih u trajni simbol grada, kako bi buduće generacije imale svedočanstvo o tome kako je rudarstvo oblikovalo njihov grad.

Rudnik mrkog uglja (RMU) Zenica osnovan je davne 1879. godine. Njegovo otvaranje uticalo je na razvoj Zenice kao regionalnog industrijskog centra, nakon čega su usledili izgradnja pruge i razvoj železare, što je tom gradu donelo hiljade radnih mesta.