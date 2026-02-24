Slušaj vest

Zbog sumnje na kontaminaciju bakterijom salmonele, proizvođač ROSTOCKER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH objavio je povlačenje svojih proizvoda „Frühstücksknacker“ s tržišta.

Odluka je doneta nakon internih kontrola kvaliteta koje su potvrdile prisustvo bakterije.

Salmonela je bakterija koja može izazvati gastrointestinalne bolesti kod ljudi. Posebno su ugrožene mala deca, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom. Konzumacija zaraženih kobasica se ne preporučuje.

Podaci o zahvaćenom proizvodu:

Naziv proizvoda: Frühstücksknacker

Brend: die ROSTOCKER

Rok trajanja (MHD): 25.2.2026

Broj serije: 354417

Proizvođač: ROSTOCKER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH

Potrošači se mole da ne konzumiraju proizvode sa navedenim rokom trajanja i brojem serije. Proizvod se može vratiti u prodajno mesto, a proizvođač garantuje povraćaj novca, čak i bez predočenja računa.

Foto: Shutterstock/m.dipo

Konzumacija hrane zaražene salmonelom može izazvati:

Proliv

Mučninu i povraćanje

Grčeve u stomaku

Povišenu temperaturu

Simptomi se obično javljaju unutar nekoliko sati do tri dana nakon konzumacije zaražene hrane.

Potrošačima koji primete navedene simptome preporučuje se da odmah potraže lekarsku pomoć i napomenu mogućnost infekcije salmonelom.