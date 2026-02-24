Hitno se povlače ove kobasice sa tržišta: Sumnja se da su zaražene opasnom bakterijom
Zbog sumnje na kontaminaciju bakterijom salmonele, proizvođač ROSTOCKER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH objavio je povlačenje svojih proizvoda „Frühstücksknacker“ s tržišta.
Odluka je doneta nakon internih kontrola kvaliteta koje su potvrdile prisustvo bakterije.
Salmonela je bakterija koja može izazvati gastrointestinalne bolesti kod ljudi. Posebno su ugrožene mala deca, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom. Konzumacija zaraženih kobasica se ne preporučuje.
Podaci o zahvaćenom proizvodu:
- Naziv proizvoda: Frühstücksknacker
- Brend: die ROSTOCKER
- Rok trajanja (MHD): 25.2.2026
- Broj serije: 354417
- Proizvođač: ROSTOCKER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH
Potrošači se mole da ne konzumiraju proizvode sa navedenim rokom trajanja i brojem serije. Proizvod se može vratiti u prodajno mesto, a proizvođač garantuje povraćaj novca, čak i bez predočenja računa.
Konzumacija hrane zaražene salmonelom može izazvati:
- Proliv
- Mučninu i povraćanje
- Grčeve u stomaku
- Povišenu temperaturu
Simptomi se obično javljaju unutar nekoliko sati do tri dana nakon konzumacije zaražene hrane.
Potrošačima koji primete navedene simptome preporučuje se da odmah potraže lekarsku pomoć i napomenu mogućnost infekcije salmonelom.
Biznis Kurir/Telegraf