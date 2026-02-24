Slušaj vest

Zbog sumnje na kontaminaciju bakterijom salmonele, proizvođač ROSTOCKER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH objavio je povlačenje svojih proizvoda „Frühstücksknacker“ s tržišta.

Odluka je doneta nakon internih kontrola kvaliteta koje su potvrdile prisustvo bakterije.

Salmonela je bakterija koja može izazvati gastrointestinalne bolesti kod ljudi. Posebno su ugrožene mala deca, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom. Konzumacija zaraženih kobasica se ne preporučuje.

Podaci o zahvaćenom proizvodu:

  • Naziv proizvoda: Frühstücksknacker
  • Brend: die ROSTOCKER
  • Rok trajanja (MHD): 25.2.2026
  • Broj serije: 354417
  • Proizvođač: ROSTOCKER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH

Potrošači se mole da ne konzumiraju proizvode sa navedenim rokom trajanja i brojem serije. Proizvod se može vratiti u prodajno mesto, a proizvođač garantuje povraćaj novca, čak i bez predočenja računa.

shutterstock_2438998191.jpg
Foto: Shutterstock/m.dipo

 Konzumacija hrane zaražene salmonelom može izazvati:

  • Proliv
  • Mučninu i povraćanje
  • Grčeve u stomaku
  • Povišenu temperaturu

Simptomi se obično javljaju unutar nekoliko sati do tri dana nakon konzumacije zaražene hrane.

Potrošačima koji primete navedene simptome preporučuje se da odmah potraže lekarsku pomoć i napomenu mogućnost infekcije salmonelom.

Biznis Kurir/Telegraf

