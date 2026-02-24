Poljoprivrednici iz Kuzmina blokirali su danas put ka graničnom prelazu Sremska Rača.
InfoBiz
Obustavljen saobraćaj ka BiH u oba pravca: Poljoprivrednici iz Kuzmina blokirali put ka Sremskoj Rači
Slušaj vest
Zbog protesta saobraćaj ka granici sa Bosnom i Hercegovinom trenutno je iz ovog pravca obustavljen.
Kako saznajemo, poljoprivrednici su se okupili sa traktorima i započeli mirni protest izražavajući nezadovoljstvo položajem u poljoprivredi, kao i cenama poljoprivrednih proizvoda i merama nadležnih institucija.
Vozačima se savetuje oprez, kao i korišćenje alternativnih pravaca kretanja dok blokada traje.
Prema najavama organizatora, blokada će trajati do 15 časova.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši