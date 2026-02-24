Slušaj vest

Zbog protesta saobraćaj ka granici sa Bosnom i Hercegovinom trenutno je iz ovog pravca obustavljen.

Kako saznajemo, poljoprivrednici su se okupili sa traktorima i započeli mirni protest izražavajući nezadovoljstvo položajem u poljoprivredi, kao i cenama poljoprivrednih proizvoda i merama nadležnih institucija.

Vozačima se savetuje oprez, kao i korišćenje alternativnih pravaca kretanja dok blokada traje.

Prema najavama organizatora, blokada će trajati do 15 časova.

