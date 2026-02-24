Slušaj vest

Prodaja ribolovačkih dozvola za vode kojima gazduje JP Nacionalni park “Tara“ je u toku, a ribolovcima su na raspolaganju godišnje, sedmodnevne i dnevne dozvole.

Godišnja dozvola košta 6.000 dinara i može se kupiti u upravi Nacionalnog parka u Bajinoj Bašti. Dnevna dozvola iznosi 1.300 dinara, dok za sedmodnevnu treba izdvojiti 2.600 dinara. Ove dozvole dostupne su kod ribočuvara.

Foto: Z.G.

Nadležni iz Službe lova i ribolova ističu da dozvole važe samo za vode u okviru Nacionalnog parka “Tara“, dok je za ribolov na drugim lokacijama neophodna posebna dozvola.

U toku je prodaja ribolovačkih dozvola za rekreativni ribolov za rekreativni ribolov za ribarsko područje ”Klisura Đetinje”, u okviru Predela izuzetnih odlika ”Klisura Đetinje”.

Foto: Z.G.

Dozvole se mogu kupiti svakim danom u Konačištu Grad. Granica ribarskog područja počinje od tunela broj 14. i Velike brane, a završava se kod Rogića vodenice. Granice ribarskog područja obeležene su tablama.

Foto: Z.G.

Godišnja dozvola za ovo područje je 4.000 dinara, višednevna 2.600 dinara i dnevna 1.300 dinara.