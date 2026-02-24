OD 1.300 DO 6.000 DINARA: Cene dozvola za ribolov u NP Tara, na Đetinji i republičkih dozvola
Prodaja ribolovačkih dozvola za vode kojima gazduje JP Nacionalni park “Tara“ je u toku, a ribolovcima su na raspolaganju godišnje, sedmodnevne i dnevne dozvole.
Godišnja dozvola košta 6.000 dinara i može se kupiti u upravi Nacionalnog parka u Bajinoj Bašti. Dnevna dozvola iznosi 1.300 dinara, dok za sedmodnevnu treba izdvojiti 2.600 dinara. Ove dozvole dostupne su kod ribočuvara.
Nadležni iz Službe lova i ribolova ističu da dozvole važe samo za vode u okviru Nacionalnog parka “Tara“, dok je za ribolov na drugim lokacijama neophodna posebna dozvola.
U toku je prodaja ribolovačkih dozvola za rekreativni ribolov za rekreativni ribolov za ribarsko područje ”Klisura Đetinje”, u okviru Predela izuzetnih odlika ”Klisura Đetinje”.
Dozvole se mogu kupiti svakim danom u Konačištu Grad. Granica ribarskog područja počinje od tunela broj 14. i Velike brane, a završava se kod Rogića vodenice. Granice ribarskog područja obeležene su tablama.
Godišnja dozvola za ovo područje je 4.000 dinara, višednevna 2.600 dinara i dnevna 1.300 dinara.
Republička godišnja dozvola za sve vode koje ne pripadaju posebnim ribolovnim područjima je 9.000 dinara, dok je višednevna 2.600 i dnevna 1.300 dinara. Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjima od 60 do 80 posto godišnja dozvola je 4.500 dinara, a za lica sa telesnim oštećenjima preko 80 posto, vojne invalide, civilne invalide rata i lica mlađa od 18 godina godišnja dozvola je 800 dinara.