Na Beogradskom sajmu završena je jedna od najpopularnijih sajamskih manifestacija u zemlji i regionu 47. Međunarodni sajam turizma i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca-oprema.

Četiri dana 30.000 posetilaca

Pod sajamskim kupolama, pod sloganom “Jedno putovanje, hiljadu priča“, okupilo se više od 350 izlagača iz 18 zemalja, sa bogatom ponudom destinacija i aranžmana, first minute - ekonomičnih, specijalno za sajam kreiranih ponuda različitih vrsta putovanja i odmora. Tokom četiri dana, posetioci i učesnici slavili su turizam i nadolazeću turističku sezonu u atmosferi dobrog raspoloženja i intenzivne poslovne aktivnosti.

Ovogodišnji Sajam turizma posetilo je više od 30.000 posetilaca, a obeležila ga je izuzetna poslovna dinamika održano je više od 2.000 B2B sastanaka. Kroz intenzivne susrete realizovane u saradnji sa Privredna komora Srbije, sajam je još jednom potvrdio svoju ulogu strateške platforme za tržište koje obuhvata desetine miliona potencijalnih turista.

Višegodišnja praksa pokazuje da pažljivo odabrane turističke agencije iz zemlje i inostranstva, putem B2B platforme, već u predsajamskom periodu ostvaruju direktne kontakte sa izlagačima, zakazuju sastanke i tokom sajma realizuju kupovinu grupnih aranžmana, čime se dodatno potvrđuje značaj ove manifestacije za povezivanje i razvoj turizma na međunarodnom nivou.

Zemlja partner ovogodišnjeg sajma bila je Republika Kipar, koja je predstavila bogatstvo svojih turističkih kapaciteta i jedinstvene znamenitosti koje je svrstavaju među najatraktivnije mediteranske destinacije. Učešće Kipra doprinelo je jačanju bilateralne saradnje između zemalja i razmeni iskustava u oblasti turizma.

Od Lefkade do Namibije

Među tradicionalno prisutnim zemljama učesnicama bile su Grčka (sa posebnim fokusom na Lefkadu), Crna Gora, Tunis, Egipat, Bugarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska i Severna Makedonija.

Ljubiteljima dalekih putovanja predstavile su se egzotične destinacije poput Namibija, Kambodža, Indonezija i Kuba, uz još niz zemalja koje nude autentična i nezaboravna iskustva.

Novina ovogodišnjeg sajma bila je online kupovina ulaznica, koja je posetiocima značajno olakšala proceduru i ubrzala ulazak u sajamske hale.

Turističke agencije, udruženja i organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije i međunarodni tur-operatori iskoristili su ovu jedinstvenu priliku za promociju usluga, destinacija i inovacija u svom radu. I ove godine, iz bogate ponude, posetioci su mogli da izaberu putovanja koja odgovaraju njihovim interesovanjima - porodični odmori, daleke i egzotične destinacije, avanturistički i eko-turizam, city break putovanja, wellness i spa vikendi na planinama, odmor u banjama, kongresna dešavanja i posebne ponude putovanja za mlade.

U fokusu od prvog dana sajma bila je promocija specijalizovane izložbe EXPO 2027, koja je bila i centralna tema ovogodišnjeg nastupa Turističke organizacija Srbije (TOS). U hali 4 Beogradskog sajma, uz učešće više partnerskih institucija TOS je interaktivnim programom, promovisao specijalizovanu izložbu EXPO 2027, sa posebnim akcentom na značaj ove međunarodne manifestacije za razvoj turizma, privrede i međunarodnu vidljivost Srbije.

Pored gradova Srbije, posebna pažnja ove godine posvećena je seoskom turizmu, etno-domaćinstvima i boravku u prirodi, za mirniji i autentičniji odmor koji se sve više traži, što se pokazalo i tokom sajma, gde je TOS promovisao nove publikacije “Gradovi Srbije“ i “Selo gde mir i tradicija imaju adresu“.

Potencijal Vojvodine

Predstavljanje Vojvodine na ovogodišnjem Sajmu turizma obuhvatalo je tri segmenta: paviljone Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Turističke organizacije Vojvodine, kao i “Vinsku ulicu“, koja je ove godine uključila i proizvođače rakije i drugih žestokih pića sa teritorije AP Vojvodine.

Aktivnosti na sajmovima daju konkretne rezultate, a Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je već nekoliko godina jedan od najznačajnijih i najvećih učesnika Međunarodnog sajma turizma. Beogradski sajam tokom sajma dodelio je diplomu Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam AP Vojvodine za uspešan kolektivni nastup i kontinuirano unapređenje sajamske prezentacije.

Zapažen nastup imala je i Air Serbia, koja je ponudila specijalne sajamske popuste i uslove putovanja, a tokom trajanja sajma prodavana je jedna avionska karta svakog minuta.

Paralelno je održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca-oprema, koji dodatno osnažuje komunikaciju između sektora turizma i ugostiteljstva. Uz učešće domaćih izlagača i kompanija iz Italije (ITA/ICE agencija), Albanije i drugih zemalja, predstavljena su savremena rešenja i inovacije u oblasti hotelske, i ugostiteljske ponude – od proizvodnje, distribucije i prodaje hotelskog i ugostiteljskog nameštaja, do opreme za kuhinje, restorane i barove.

Tokom četiri sajamska dana Beograd je bio turistički centar regiona i grad kosmopolitskog duha. Akreditovano je oko 700 novinara iz više od 20 zemalja zemalja (Italija, SAD, Austrija, Nemačka, Turska, Kina, Slovačka, Rusija, Bugarska, Rumunija, Grčka, Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Mađarska…) što potvrđuje veliki međunarodni interes za ovu manifestaciju.

Četrdeset sedmi Međunarodni sajam turizma još jednom je potvrdio svoju poziciju centralnog mesta susreta turističkih profesionalaca, inovatora i ljubitelja putovanja.

Uspeh sajma meri se brojem posetilaca i izlagača, kao i kvalitetom ostvarenih poslovnih kontakata i saradnji koje će oblikovati turističku godinu pred nama.